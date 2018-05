Rogán olyan miniszternek tartja magát, aki egyetértési pontokat alakít ki a választókkal

A parlamenti bizottságok hétfőn hallgatták meg Rogán Antal propagandaminisztert, hogy milyen elképzelései vannak a következő négy évre. Mivel az ő feldata eddig nagyjából annyi volt, hogy megnyerjék a választásokat, az újabb kétharmad után nehéz lenne elvitatni a munkája hatékonyságát. Az más kérdés, hogy feltétlenül az állami apprátusnak kell-e tolnia a kormánypárt kampányát.

Rogán Antal a gazdasági bizottság meghallgatásán Fotó: Botos Tamás/444.hu

Rogán Antal most azért tartotta indokoltnak, hogy a gazdasági bizottság előtt is megjelent, mert egy csomó olyan feladatot kapott, ami ide vág.

Egyébként szerinte a Miniszterelnöki Kabinetiroda elsődleges feledata, hogy „egyetértési pontokat alakítson ki a választókkal”. Erre pedig a Nemzeti Konzultációt tartja a legjobb eszköznek. Szerinte a legfontosabb egyetértési pontok:

Segély helyett munkát kell adni, vagyis meg kell teremteni a teljes foglalkoztatottságot.



A család az első, támogatni kell a családokat és a gyerekvállalást.



Az illegális bevándorlás kockázat Európa jövőjére nézve. Még ezen a héten intézkednek a Stop Soros-törvénycsomag átalakításáról és az alkotmánymódosításról.



A kormány várhatóan május 18-án alakul meg. Első lépésben mindenképpen szigorítani akarnak a Stop Soros-törvénycsomagon. A kvótákkal kapcsolatos alkotmánymódosítást is átalakítják, nem a másfél évvel ezelőtti verziót adják be újra.

Nagyon örül, hogy megkapta a turizmust

A turizmus és a vendéglátás azért került Rogán minisztériumához, mert ők dolgozták ki a Magyar Turisztikai Ügynökség koncepcióját. Rogán szerint a turizmus egyben országimázs is: „A turizmus a kormányzati gondolkodásban a hazaszeretetnek egy formája” - jelentette ki Rogán, ami szerinte arról szól, hogy szívesen látják a vendégeket. El akarják érni, hogy a turizmus a jelenlegi 10 százalék helyett legalább 16 százalékkal járuljon hozzá a magyar GDP-hez a következő 12 évben. Dolgozni akarnak azon, hogy a vidék szerepét erősítsék, de hozzátette, hogy Budapest szerepét sem lehet elfelejteni. Budapestnek Béccsel és Prágával kell versenyeznie.

Hozzá került az elektronikus közigazgatás is

Rogán minisztériumához került az e-közigazgatás kialakítása is. Ő ezt versenyképességi kérdésnek tartja. Ebben egyből versenyelőnynek tartja, hogy csökkentették az internet áfáját. De minőségi szintugrást ígér. Ezt a Miniszterelnöki Kabinetiroda a többi minisztériummal együtt valósítja meg. Kiemelt szerepe lesz az innovációs minisztériumnak, a Belügyminisztriumnak és a Miniszterelnökségnek, de ide tartozik az Emmi is, hogy növeljék a digitális íráskészséget.

Ha többek költenek a turizmusra, akkor Mészáros Lőrincnek is több jut majd?

A szocialista Molnár Gyula kérdezett rá arra, hogy Rogán minisztériuma továbbra is pártkampányokat fog-e folytatni kormányzati pénzből. Szerinte arról is kellett volna beszélni, hogy Mészáros Lőrinchez mennyi jut a turizmusra szánt pénzből. Hozzá hasonlóan a jobbikos Volner János is

attól tartott, hogy a turizmus átalakításával is csak Mészáros Lőrinc és a kormányközeli üzleti körök járnak jól.

Az LMP-s Csárdi Antal arra volt kíváncsi, hogy miután rengeteg pénzt költöttek el kapmányokra, ami főleg a Csetényi- és Kuna-féle körökhöz jutott, változtatnak-e ezen a gyakorlaton.

Rogán Antal szerint a kommunikációról nem beszélni kell, hanem csinálni kell azt. A kommunikáció sikerességét mindig a választók döntik el. Mosolyogva jegyezte meg, hogy ezt a választók április 8-án eldöntötték.

Közben úgy látja, hogy a kommunikációs költések most átláthatóbbak, mint a korábbi kormányok alapján. A kommunikációs hivatalon keresztül mindig közlik a költéseket. Szerinte nemzetközi közbeszerzési pályázat alapján döntik el, hogy a kommunikációs kampányokban milyen cégekkel dolgoznak. Szerinte ezeken bárki elindulhat.

„Időnként szeretnek beleszeretni a saját véleménybuborékaiba, de lépjenek ki belőle” - ennyit válaszolt Rogán az ellenzéki képviselőknek arra a kérdésre, hogy vannak-e olyan turisták, akik a kormány migránsozós kapmányai miatt nem akarnak Magyarországra jönni.