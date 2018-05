Az ügyészség azzal vádolja a Jobbik új elnökének fiait, hogy halálosan megfenyegettek egy cigány családot

Kedden elindult az Egri Járásbíróságon az a tárgyalás, amelynek a vádlottjai között ott vannak Sneider Tamásnak, a Jobbik újonnan megválasztott elnökének a fiai is. Az Egri Járási és Nyomozó Ügyészség közösség tagja elleni erőszakkal és magánlaksértéssel vádolja Sneider M.-t és E.-t (másod- és harmadrendű vádlottként), illetve négy társukat azért, mert a vád szerint három évvel ezelőtt kibéreltek egy családi házat a kis Heves megyei Szúcs faluban, és hónapokon keresztül megfélemlítettek egy roma családot: kamerázták, fenyegették őket és megpróbálták elérni, hogy elköltözzenek.



Mindezt a Betyársereg nevű szélsőséges szervezet tagjaiként.

A vádirat egészen súlyos dolgokat olvas Sneiderék fejére, azt azonban, hogy mindezek valóban megtörténtek-e, nehéz lesz bizonyítani. Az ügyben ugyanis annyira kevés a bizonyíték, hogy az ügyészség először nem is akart vádat emelni. A rendőrség pedig elfogultság miatt még át is helyezte a nyomozást egy másik kapitányságra, amint megtudták, hogy egy helyi országggyűlési képviselő családja is érintett benne.

A vádirat szerint a hat vádlott - akik között Sneider két fián kívül van Eger-környéki gazdálkodó és biztonsági őr is - 2015-ben a Betyársereg tagjai, vagy legalábbis a szervezet szimpatizánsai voltak.

Ez az a szélsőjobboldali szervezet, amelynek a logója egy fokosokkal díszített koponya, amelyre az van írva, “ne bántsd a magyart, mert pórul jársz”.

Az ügyészség szerint a hat férfi azév januárában olvasott egy cikket a megyei lapban, amely egy szúcsi családról szólt, akik falopásból élnek és rettegésben tartják a környéket. A vádlottak ezt a családot G-ékkel azonosították. Ők egy roma származású szúcsi család. Ami ezután következett az egészen szürreálisnak hangzik:

Az elsőrendű vádlott kibérelt egy családi házat a településen, ahová aztán rendszeresen eljártak a többiekkel. Ez a ház G-jék házának közvetlen közelében volt. A vádlottak pedig fogták magukat, és lépten-nyomon kamerázni és fenyegetni kezdték a családot.

Cigányozták, szidták őket. Többször felszólították őket arra, hogy költözzenek el, volt, hogy azt ordibálták nekik, hogy “ha elsőre nem mentetek el, akkor is el fogtok, mert megölünk benneteket büdös cigányok”.

Az ügyészség szerint ez hónapokon keresztül zajlott, februártól egészen májusig, és legalább három tényleg súlyosnak számító cselekményt is magába foglalt:

Egyrészt a vád szerint néhányan egy nap fogták magukat, és bemásztak az érintett család kertjébe, és csak azután mentek el, miután G. felesége megjelent.

Egy alkalommal a vádlottak közül többen a buszmegállótól a lakásukig követték G-ék két tizenéves kislányát, és közben folyamatosan videózták őket.

Sneider egyik fia júniusban a főúton majdnem elütötte G. testvérét, a férfinak a nádasba kellett vetődnie az autó elől.

Végül a roma család tényleg elköltözött a településről.

Sneider Tamás, a Jobbik vezetője több szálon is érintett az ügyben. Egyrészt a közvetlen családtagjairól van szó, másrészt a vádirat szerint G-ékat több esetben is úgy zaklatták, fenyegették a fiai, hogy közben az ő nevén lévő kocsiban, egy Renault Thaliaban ültek, és abból szólogattak ki a családnak, illetve videózták őket.

Sneidert egy hasonló ügyben ítélték felfüggesztett börtönbüntetésre még a 90-es években, amikor az egri skinhead-cigány-háborúskodás során leütött és többedmagával megrúgdosott egy férfit. A hétvégén választották a Jobbik elnökévé.

A tárgyaláson megjelent a jobbikos politikus is. Csendben végighallgatta a vádirat ismertetését, majd a vádlottak - köztük a fiai - vallomásait. A szünetben röviden nyilatkozott a sajtónak.

Sneider Tamás a tárgyaláson

“Nem szeretném a bíróság döntését semmilyen formában befolyásolni, de a fiaimról van szó” - mondta. Hangsúlyozta, hogy ezt az ügyet bizonyítottság hiányában már egyszer elvetették. “Aztán jött a választási időszak, és újra elővették. Politikai motiváció rejlik szerintem benne” - mondta.

Csak sportolni mentek oda, de alig jutott rá idejük

A tárgyaláson a vádlottak, így Sneider fiai is tagadták a bűnösségüket. Vallomást ugyan nem tettek, de a bíró felolvasta a rendőrségen tett vallomásaikat, amit most is fenntartottak. Ebben egybehangzóan azt állították, hogy ők csupán sportolni akartak Szúcson, és azért éppen ott, mert Egerben túl drágán lehetett házat bérelni, Szúcson viszont a szabadban lehettek.

A Betyárseregre magára is elsősorban sportmozgalomként hivatkoztak, magukra pedig baráti társaságként, és többen is azt vallották, hogy korábban sohasem hallatottak G-ékről, csak a falubeliek meséltek nekik róluk.

Őket pedig soha nem fenyegették, és nem akarták elüldözni őket a faluból.

Sőt, szerintük éppen G-ék voltak azok, akik fenyegették őket, kiabáltak velük, és még kővel is megdobálták őket. Emiatt feljelentést is tettek, a Jobbik-közeli Alfahír portál áprilisi híre szerint pedig G-t az Egri Járásbíróság bűnösnek találta közlekedés biztonsága elleni bűntettben, amiért a kocsijukhoz vágott egy követ.

Hogy miért alakult ki köztük konfliktus annak ellenére, hogy a vádlottak szerint ők nem közeledtek hozzájuk, azt nem tudni, bár azt egyikük megjegyezte, tény, hogy a Betyársereg tagjai voltak. A szervezet több fekete dzsekis tagja pedig már hónapokkal azelőtt is kivonult a faluba egyszer, akkor azt mondták azért, mert bejelentést kaptak egy helyi családtól, hogy félnek. Végül azonban úgy látták, nincs szükség a védelmükre, ezért elmentek.

Szúcs Fotó: Halász Júlia

A vádlottak végül a saját bevallásuk szerint május-júniusban hagyták el a települést, szerintük azért, mert már unták az állandó rendőri ellenőrzéseket, és bár sportolni mentek oda, alig jutott rá idejük. Azóta csak akkor jártak Szúcson, ha átutaztak rajta.

Keservesen jutottak el a vádemelésig

Az ügyészségnek nehéz lesz bebizonyítania, hogy valóban úgy zajlott-e minden Szúcson, ahogy a vádiratban áll. Egyszerűen azért, mert sok esetben csak a vádlottak és a sértettek szava áll egymással szemben. Sneider Tamás egyik fia például határozottan tagadta, hogy rákormányozta volna az autóját G. tesvérére, akinek emiatt az útszéli nádasba kellett ugrania, sőt, épphogy azt mondta, hogy

a férfi ugrott be elé a nádasból, és a félrekormányozással kellett elkerülnie az ütközést.

A vádlottak a gyerekek kamerázását és a magánlaksértést is tagadták.

A feljelentést G-ék és az ő védelmüket ellátó Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) tette. Ők egy riportfilmet is forgattak Szúcsról még 2015-ben, amelyben nyilatkoznak G-ék, elmondják, hogy a gyerekeik már úgy félnek, hogy egyikükhöz pszichológust akartak hívni, illetve megkérdezték a környékbelieket is, akik arról beszéltek, hogy G-éket csendes, békés családnak ismerik.

A TASZ ügyvédje, Nónay Gábor a 444-nek azt mondta, keservesen jutottak el a vádemelésig, az ügyészség ugyanis első körben bizonyítékok hiányára hivatkozva visszadobta a rendőrségi vádemelési javaslatát. Sőt, már a rendőrség is csak azután kezdett bele a nyomozásba, miután Heves megyéből áttették az eljárást Nógrád megyébe, hivatalosan elfogultság miatt. Nónay szerint ez Sneider Tamás személye miatt lehetett, ő ugyanis Heves megye egyik országggyűlési képviselője.

“Hosszadalmas bizonyítás volt, két egymásnak szögesen ellentmondó táborral” - mondta Nónay.

A vádlottak ezt mondták, a sértettek azt, az ügyészség pedig végül csak azután emelt vádat, hogy ők panaszt tettek, a rendőrség pedig új vádemelési javaslatot nyújtott be.

“A büntetőeljárásban nem szokatlan, hogy a sértetti és a vádlotti oldal ellentmondó nyilatkozatokat tesz” - mondta az ügyvéd. Az ő oldalukat szerinte az erősíti, hogy a család mindig bejelentést tett a rendőrségen, amikor a vádlottak megjelentek videózni és sértegetni őket a házuk előtt, így nagy mennyiségű adat van arról, hányszor igazoltatták őket a településen.

Az ügyészség pedig végül minden tényállás alapján vádat emelt. A közösség tagja elleni erőszakot 2-8 évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti a törvény, ha viszont halmozottan követték el - mint például most is a vád szerint - ennél is magasabb lehet a büntetés. A tárgyalás a héten folytatódik. G-éket szintén kedden hallgatták volna meg, de üzentek a bírónak, hogy a gyerekük kórházba került, így nem tudnak jelen lenni.