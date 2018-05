Négy évig bírta Kecskeméten a vidékfejlesztési államtitkárság

2014-ben költözött le a fővárosból, most hamarosan visszaköltözik a vidékfejlesztési államtitkárság Budapestre, derül ki a Magyar Idők Nagy Istvánnal, az új agrárminiszterrel készült interjújából.

A vidékfejlesztési államtitkárság az előző ciklusban (2014-2018) a Miniszterelnökség, azaz Lázár János alá tartozott, most viszont visszakerül eredeti helyére, az agrártárcához:

„A vidékfejlesztés integrálásával a kecskeméti államtitkárság is visszakerül Budapestre?

– Egyelőre nem, hiszen az államtitkárság szakembergárdája ma zömmel Kecskemét környéki fiatalokból áll. Ha hirtelen áthelyeznénk a központot Budapestre, olyan veszteséget szenvednénk el, amit most, a támogatási ciklus közepén nem engedhetünk meg magunknak. Másrészt a minisztérium is költözés előtt áll, a Steindl Imre-program keretében a tárca Kossuth téri épületét is felújítják. A tervünk az, hogy a munkálatok végeztével már a vidékfejlesztéssel együtt költözzünk vissza az épületbe. Két évünk van arra, hogy felkészítsük erre a kecskeméti államtitkárságot.”

Nagy szavai szerint tehát 2020-ban lesz újra együtt a Kossuth téren az agrártárca minden részegysége, amint az épületet felújítják.

2014-ben az Orbán-kormány új közigazgatási földrajzot próbált bevezetni, amikor megpróbálta vidékre leköltöztetni a kormányzat egyes részeit, Debrecenbe, Kecskemétre és Székesfehérvárra. Félő volt ugyanakkor a tervezéskor, hogy az apparátus nem vállalná az ezzel járó áldozatot. (Magyar Idők)