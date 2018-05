Szilágyi Zsófia filmje nyerte a legjobb elsőfilmesnek járó díjat Cannes-ban

Szilágyi Zsófia rendezõ az Anna szerepét alakító Szamosi Zsófiát instruálja Egy nap címû filmjének forgatásán a fõváros XI. kerületében 2017. március 29-én Fotó: Kallos Bea/MTI/MTVA

Az Egy nap című magyar film nyerte az egyik legfontosabb díjat a legrangosabb európai filmszemlének tartott 2018-as cannes-i filmfesztiválon - adta hírül az Index.

Az elsőfilmes Szilágyi Zsófia filmje a Kritikusok Hete (Semaine de la critique) programjában versenyzett és nyert.

Már a meghívás is nagy dolognak számított egy olyan mezőnybe, ahol minden évben mindössze hét pályakezdő filmrendező mutatkozhat be. A korábbi évek felfedezettjei között volt Jacques Audiard, Alejandro González Iñarritu, Ken Loach, François Ozon, Wong Kar Wai, Jeff Nichols és Kocsis Ágnes is.

Szilágyi Zsófia Enyedi Ildikó és Gothár Péter osztályában végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetem filmrendező szakán.

A film a Filmalap Inkubátor Programjában készült, film főhőse - akit Szamosi Zsófia alakít - egy háromgyerekes anya, a cselekmény nagy része a hétköznapok rutinjára épül, a háttérben a házasság válsága húzódik. A dráma a „halasztásra ítélt pillanatokból” bontakozik ki.