Már a Netflix a legnagyobb amerikai médiavállalat

Csütörtök óta már nem a Disney a legértékesebb amerikai médiaipari vállalat. A részvényárfolyamuk alapján a cím mostantól a Netflixet illeti meg, amely néhány év alatt online stream-szolgáltatásból rendes filmstúdióvá nőtte ki magát, saját gyártású filmekkel és sorozatokkal.

Részvényárfolyamuk csak január óta 70 százalékkal emelkedett, a cég értéke így csütörtökre már 162 milliárd dollár volt, több mint Magyarország egész éves GDP-je. A birodalmát majd száz éve építő Disney a csütörtöki árfolyamok alapján 151,6 milliárd dollárt ér.

A Netflix árfolyama csak csütörtökön 1,9 százalékkal erősödött, nem kis részben annak köszönhetően, hogy a cég több millió dolláros üzletet kötött Barack és Michelle Obamával, hogy közösen készítsenek műsorokat. A Netflix emellett nemrég leszerződtette a Grace Klinikát és a Botrányt is jegyző Shonda Rhimest, illetve a Glee kitalálóját, Ryan Murphyt is, erősítve a saját gyártású sorozatait.

A két óriás harca ezzel persze még nem dőlt el, a Disney tervei szerint saját platformmal szállhat be a streamelő piacra. (Via The Guardian)