Alinda akár új pártot is csinálna

Kedd este megy adásba Veiszer Alinda interjúműsorának utolsó adása, az Index már látta és szemlézte a beszélgetést, aminek vendége Alföldi Róbert volt. A szokásostól eltérően a rendező nem csak válaszolt, hanem kérdezte is a riportert. Alföldi arról, hogy miért bojkottálta a HírTV-t mostanáig, azt mondta, hogy

"én nem haragszom, és nem megsértődve vagyok. Egy nagyon egyszerű dologról van szó: ez a televízió nem azért változott meg, mert belátták, hogy amit korábban csináltak, az rossz volt, hanem mert a tulaj kiesett a pikszisből.”



Az ügy miatt mondott igent, mondta Alindának, "mondjuk szépen, hogy végetért a szerződésed, mondjuk nem szépen: elzavarnak. Hogy megszűnik valami fontos. Hogy megszűnik egy műsor." Veiszer Alinda az utolsó adásban elmondta, hogy fontos misszió volt számára, hogy a kultúrára legalább akkora fény essen, mint a politikára.

Elmondta, hogy szeretne, akár egyszerűbb beszéddel is, de több emberhez eljutni,

felmerült benne, hogy politikus legyen, de egy meglévő pártba nem lépne be, csak egy újba.

Alföldi hozzátette: ezen már ő is gondolkozott. Fontos szerinte, hogy "a pofázáson kívül kell valamit csinálni is." Veiszer Alinda a jövőjéről azt mondta, hogy vagy egy másik ország közmédiájához szerződik, vagy internetes tartalomgyártásba száll be.