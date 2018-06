Jövő héten érkezik Budapestre az új amerikai nagykövet

Június 22-én, jövő pénteken érkezik Budapestre az Egyesült Államok magyarországi nagykövete, David B. Cornstein – jelentette be a budapesti amerikai nagykövetség.

A közlemény szerint David B. Cornstein nagykövet izgatottan várja, hogy elkezdhesse munkáját Magyarországon, és tovább erősíthesse az amerikai–magyar kapcsolatokat. Cornstein korábban a szenátus bizottsága előtt azt mondta, szoros együttműködést tervez a magyar kormánnyal a közös biztonsági aggodalmak megvitatásában. Hozzátette: a közös munka tovább erősítheti a terrorizmus ellen küzdő intézmények munkáját.

Mint korábban írtuk róla, Cornstein 1938-ban született New Yorkban, diplomáciai feladatot eddig sohasem látott el, ennyiben hasonlít elődjére, Colleen Bellre.

Elsősorban üzletember, a nagy ötlete az volt, hogy elsőként kezdett ékszereket árulni hipermarketekben, egészen pontosan összehozta az áruházláncokat a nagyobb ékszermárkák gyártóival.

A politikához egy kicsit volt már köze, a republikánus párt New York-i, mérsékelten konzervatív zsidó szárnyának az egyik hangadójaként. Rudy Giuliani polgármestersége idején egy ideig ő vezette New York-ban az illegális szerencsejátékok elleni hivatalt. A lóversenyben különösen otthon volt, hiszen maga is számos sikeres versenyló tulajdonosa.