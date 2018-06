Döntöttek a római-parti gátépítésről

Részben megépülhet a Római-part árvízes területeit védő gátrendszer. Ez több részből áll, a tervezett védművek közül a pünkösdfürdői és az Aranyhegyi-pataknál épülő gát megépítését senki se kifogásolta, így azt a Fővárosi Közgyűlés egyhangú támogatással elfogadta. Ez az építkezés elvben meg is kezdődhet.

A vitatott part menti szakasz megépítéséről szóló döntést viszont elhalasztották, a közgyűlésen csak a szakmai bizottság javaslata alapján a tervezett nyomvonalról szavaztak. A kormánypárti frakció szavazataival a parti sávban, a kerítéseknél húzódó nyomvonal kijelölését támogatták.

Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy meg is épülhet majd itt a mobilgát. Tarlós István maga is nyitva hagyta a kérdést, szerinte majd azután döntenek az építkezésről, ha már továbbtervezték a nyomvonalat és felmérték, hogy mekkora összeget emésztene fel a gátépítéssel járó bontások miatti kártalanítás. Tarlós korábbi nyilatkozatai alapján "hatalmas összeggel" számol. (Via Index)