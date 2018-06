Kész a terv, amely már Európa határain kívül megállítaná a menedékkérőket

Bár a magyar kormány egyfolytában arról beszél, hogy a keresztény kultúráját megtagadó, Soros György kezében vergődő Nyugat minden erejével a migránsok betelepítésén fáradozik, a valóság egyre inkább hasonlít ennek az ellenkezőjére. Az Európai Unió vezetői az elmúlt egy évben egyre radikálisabb kísérleteket tettek a bevándorlás megállítására, például attól sem riadtak vissza, hogy az EU pénzén kínozzák a menekülteket Líbiában, csak ide ne jöjjenek. De készült olyan megállapodás is, amely rengeteg pénzt küldött volna Afrikába, hogy helyben fékezzék meg a migrációt – ezt azonban Magyarország egyedül megvétózta. Meg is vádolták a magyar kormányt, hogy akadályozza az illegális migráció elleni harcot.

Líbiai nő áll a tengerparton, ahol több tucat ember szenvedett hajótörést. Nyolcan megfulladtak, 90-en eltűntek. Fotó: STRINGER/AFP

Most egy újabb taktikát próbálhat ki az unió, ha jövő héten a tagországok kormányfői elfogadják azt a tervezetet, amelyről az Európai Tanács elnöke, Donald Tusk már intenzív tárgyalásokat folytat. A Politico által ismertetett tervezet lényege, hogy

az EU határain kívül szétválogatják a menekülteket és a gazdasági bevándorlókat, és akinek nem jár menedék, azt hazaküldik.

Valami hasonlót legutóbb Emmanuel Macron francia elnök vetett fel, méghozzá a radikálisan bevándorlás-ellenes olasz miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatón. Mindketten arról beszéltek, hogy „menedékközpontokat” kell létrehozni a Földközi-tenger afrikai partjain, hogy a kérelmeket már ott elbírálhassák, és így megkíméljék az életveszélyes tengeri úttól a kivándorlókat. A Politico cikkében vázolt elképzelés regional disembarkation platformnak (regionális partraszállási állomásnak) nevezi ezeket a központokat, de a lényeg ugyanaz: valahol Afrikában és/vagy a Balkánon létrehozni egy helyet, ahol döntenek a menedékkérelmekről. Így aztán senkinek nem kellene tovább szenvednie a hosszú úton, az EU pedig elkerülhetné az újabb politikai válságokat.

Ezeket a központokat az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával és a Nemzetközi Migrációs Szervezettel (IOM) együtt tervezik működtetni. A csomag része lenne a határvédelmi kiadások növelése is. A tervezet nem írná felül a dublini egyezményt, amelyet évek óta képtelenek módosítani az unió megosztott vezetői, de a Politico szerint enyhítheti a politikai feszültségeket. De a lap hozzáteszi, hogy az EU-t azzal is vádolhatják ezek után, hogy kiszervezi a problémáit. Az is kérdés, hogy mely országokat és milyen feltételekkel sikerülhet rábeszélni az elosztó központok befogadására. Állítólag Tunézia és Albánia merült fel lehetséges helyszínként. Líbiában már vannak európai finanszírozású menekülttáborok, de ott például a legtöbb uniós ország biztonsági okokból nem tart fenn nagykövetséget, így az sem valószínű, hogy hatalmas hivatalokat küldenének oda.

Fekete-afrikai menekültek a líbiai Tripolihoz közeli gyűjtőtáborban. Fotó: TAHA JAWASHI/AFP

Az egész terv elég meredeken hangzik, de állítólag van realitása. Az olasz és a francia kormány elméletben már támogatja az ötletet, de két évvel ezelőtt Orbán Viktor „tízpontos akciótervében” is szerepelt az EU-n kívüli hotspotok felállítása. A magyar miniszterelnöknél is korábban, 2015-ben pedig Soros György írt arról a később Soros-tervként elhíresült cikkében, hogy az EU-nak a határos országokkal és az ENSZ menekültügyi hivatalával közösen kell létrehoznia a kérelmeket feldolgozó központokat.

Donald Tusk minden kormánynak elküldte a tervét, és a napokban több kormányfővel is egyeztet róla.