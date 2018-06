Az Opera lemondta a Billy Eliot 15 előadását

Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház igazgatója szerda este levélben tájékoztatta a Billy Elliot című musical stábját, hogy a tervezett előadások közül 15-öt lemondanak.

Részlet Ókovács Szilveszter birtokunkba jutott leveléből.

A szezonban először kedden játszották a darabot, Ókovács ezután tájékoztatta a hónapok óta próbáló stábot az előadások gyérítéséről.

Június 1-én a Magyar Idők nevű kormányzati izé hasábjain jelent meg publicisztika egy N. Horváth Zsófia nevű akárki tollából, ami nagyjából arról szólt, hogy ha egy ártatlan, ciszhetero fehér magyar gyermek véletlenül megnézi az előadást, menten bebuzul. Mondjuk kétséges, hogy N. Horváth vagy kicsoda egyáltalán látta-e a darabot, mert szerinte a darab üzenete, hogy ha egy kisfiú foci helyett balettozni szeretne, az menten buzi lesz. Sőt, N. Horváth még amögött is a nagy homoszexuális összeesküvést sejt, hogy a darab magyar verzióját kiegészítették a Hattyúk tava nagyjelenetével, "valószínűleg azért, mert Pjotr Csajkovszkij is meleg volt".

Ókovács június 4-én kétségbeesett válaszpublicisztikában próbálta kimosni magát a buzipropaganda vádja alól, például jelezte, hogy direkt kiírták a darabból az egyetlen valóban meleg karaktert, Billy Michael nevű barátját, magánemberként pedig van nemi identitása, amit karakteresen próbál képviselni.

A Jegymesteren már nincs eladó jegy. A jegy.hu oldalán még akad - a képen feketével jelzett helyek már elkeltek.

Ez azonban kevésnek tűnt, így most törölte a darab 15 előadását is. Szerdai levelében ezt azzal indokolta, hogy "a negatív hangvételű kampány" hatására "jelentős mértékben visszaesett" a jegyértékesítés. Ami elég hihetetlennek tűnik, tekintettel arra, hogy a "kampány" a Magyar Időkben zajlott, amit józan ember önként nem olvas. A Jegymester oldala alapján is kétséges Ókovács állításának valóságalapja, ott ugyanis csak olyan előadásokat sorolnak fel, amelyekre már

vagy elfogyott a jegy;



vagy nem értékesítenek jegyet, mert az Opera törölte az előadást.

Update 12:57: A jegy.hu oldalán még kaphatók jegyek, ráadásul akciósan, féláron.