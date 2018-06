Himmler lánya a hatvanas években a nyugat-német hírszerzésnek dolgozott

A német szövetségi hírszerző hivatal (BND) pénteken elismerte, hogy a hatvanas években foglalkoztatták Heinrich Himmler lányát. Annak ellenére, hogy a nő sosem határolódott el apja cselekedeteitől és aktív szereplője maradt a szélsőjobboldali mozgalomnak.

A BND azután ismerte el, hogy Gudrun Burwitz náluk dolgozott, hogy a Bild erről írt. Az egyik legbefolyásosabb náci vezető lánya májusban, 88 évesen halt meg Münchenben.

A BND történeti osztályának vezetője, Bodo Hechelhammer arról beszélt, hogy Burwitz 1963-tól kezdve, pár éven át állt a hírszerzés szolgálatában, álnév alatt dolgozva. A távozása pedig összefüggött azzal az időszakkal, amikor megváltozott az ügynökség hozzáállása ahhoz a kérdéshez, hogy a nemzetszocializmussal együttműködő személyeket szabad-e foglalkoztatni.

A német hírszerzést sok kritika érte az elmúlt években, mivel a második világháború után a jelek szerint nem sokat tettek azért, hogy kiszűrjék az egykori nácikat. Történészek szerint az NSZK hírszerzésébe beépült egykori nácik és szimpatizánsok kihasználhatták a helyzetet arra, hogy társaikat védjék. Az elmúlt években számos minisztériumnál készültek hasonló kutatások, rendre azzal az eredménnyel, hogy sokkal több náci dolgozott a nyugat-német kormányok környékén, mint azt eddig gondolták.

Burwitz foglalkoztatása idején a BND-t egy egykori náci katonai hírszerző parancsnok, Reinhard Gehlen vezette, aki egészen 1968-ig állt a nyugat-német hírszerzés élén.

A BND amúgy közismertem sosem kommentálja egykori vagy jelenlegi munkavállalóikkal kapcsolatos híreszteléseket, de most Hechelhammer kivételt tett, mivel Burwitz már nem él. A bejelentés összefüggésbe van azzal, hogy az ügynökség szeretné kritikusan feldolgozni a saját múltját is. Ez pedig szoros összefüggésben van azzal az üggyel, amely az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb botránya volt Németországban: egy neonáci csoport 2000 és 2007 között tíz embert gyilkolt meg, és a nyomozás szerint lehetett titkosszolgálati kapcsolatuk is. (Reuters)