Nyomoznak a hatóságok, mert a választások előtt gyanúsan sokan jelentkeztek át Ukrajnából a határ menti falvakba

Nemrég megjelentek a NAV nyomozói annál a kispaládi családi háznál, ahová a választások előtt legalább 200 ukrán-magyar kettős állampolgár jelentkezett be, tudta meg az RTL Klub Híradója. A választások előtt a postás több köteg választási értesítőt vitt ki nekik. A házban lakó Sankó Józsefné a csatornának azt mondta, hogy a nyomozók ellenőrizni akarták, hogy tényleg a lakásukban élnek-e a kettős állampolgárok. A választások előtt a postás több köteg választási értesítőt vitt ki nekik. De hiába keresték őket, a család még csak nem is találkozott velük. Sankóné szerint a nyomozók a polgármesteri hivatalban is jártak.

Sankóné a választási értesítőket mutatja Fotó: RTL

A nő a csatornának azt mondta, ezért járult hozzá, hogy ennyi embert jelentsenek be a címére, mert a fideszes polgármester azt ígérte, ezért mostantól mindig számíthat közmunkára. Egyébként mióta nyilatkozott, sem ő, sem a férje nem kap munkát.

A gyakorlat a településen annyira elterjedt, hogy a határ menti Kispalád lakossága hét év alatt 536-ről 1374 főre nőtt. De hasonló növekedés volt a környező településeken is. Ugyanis ha egy kettős állampolgár bejelentkezik egy magyarországi címre, akkor már nem csak pártlistára, hanem egyéni képviselőre is szavazhat.

Az RTL szerint nem csak a NAV nyomoz költségvetési csalás miatt, hanem a fehérgyarmati rendőrség is közokirat-hamisítás miatt. Sankó Józsefnét állítása szerint 115 rendbeli közokirat-hamisítással vádolják.



A Kúria a választások után kimondta, hogy törvénytelen volt a kettős állampolgárok szervezett szavaztatása, de ahhoz már nem látott elég bizonyítékot, hogy elrendelje a szavazás megismétlését.