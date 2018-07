Kiakadt az amerikai anyuka, hogy a 7 éves lányának avatarja csoportos nemi erőszak áldozata lett egy online játékban

Felzaklatott Facebook-posztban írta meg az amerikai Amber Petersen, hogy 7 éves kislányának avatárja csoportos nemi erőszak áldozata lett a gyerekek körében is népszerű Roblox online játékban. A Roblox ránézésre egy kicsit a Minecraftra hasonlít, ebben az emberek játékokat tervezhetnek maguknak és mások játékaiban is részt vehetnek. A játék besorolása szerint 7 éves kor fölött játszható, reklámozzák is gyerekeknek.

Roblox-karakterek Fotó: Roblox

Az anyuka képernyőképeket is közölt arról, ahogyan a játékban férfi avatarok körbeveszik a lánya lány-avatarját, és a képeken péniszek is látszanak.

A Roblox közleményben reagált az ügyre, azt mondták a fejlesztőcég zéró toleranciát alkalmaz az ilyen magatartással szemben, és blokkolták a felhasználót, aki felelős az esetért. Azt írták, hogy egy felhasználó megsértette a felhasználási feltételeket, és visszaélt a szabályokkal, és hogy a felhasználó viselkedése a céget is felháborította.

A 14 éve elérhető játéknak kb. 64 millió havi felhasználója lehet. (BBC)