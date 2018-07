Horvát szurkolók tízezrei bojkottálják a csapatot, börtönbe küldenék Modricsot és a korrupt futballelitet

A 4 milliós lélekszámú Horvátország első vébédöntőjére készül.

Közben a horvát futballélet vezetőit börtönre ítélték, és két sztárt, Luka Modricsot és Dejan Lovrent is börtön fenyegeti.

Játékosoktól ügynökökön át politikusokig mindenki érintett.

A mérhetetlen korrupció miatt a legkeményebb szurkolók évek óta direkt ártani akarnak a válogatottnak.

Június első hetében, miközben Zlatko Dalics vezetőedző és csapata épp az oroszországi világbajnokságra készült, Horvátországban véget ért az elmúlt évek egyik legsúlyosabb korrupciós ügyének első felvonása.

Az eszéki bíróság 6 és fél év börtönre ítélte Zdravko Mamicsot, a Dinamo Zágráb egykori elnökét, a horvát futballszövetség volt alelnökét, az egész horvát futballélet legbefolyásosabb figuráját, aki 2003 és 2016 között vezette a legnagyobb horvát futballklubot. Mamics nemcsak a horvát foci, de közélet egyik meghatározó szereplője is, szoros kapcsolatokkal a politika és média világában egyaránt.

A vád szerint Mamics 15 millió eurónak megfelelő kunát sikkasztott el, amikor 2008-ban klubvezetőként eladta Luka Modricsot a brit Tottenham Hotspurnek, 2010-ben Dejan Lovrent pedig a francia Olympique Lyonnak, elnökként pedig további közel 2 millió eurónyi kunát nem fizetett be az államkasszába.

Az ügyészség szerint Mamics maffiaszerűen működtette a Dinamót és a játékoseladásokon keresztül valóságos bűnszervezetet épített maga köré sportvezetőkből, politikusokból és játékosokból. A Dinamo hosszú ideje a nemzetközi piac meghatározó csapata: innen került nyugatra többek közt Robert Proszinecski, Zvonimir Boban, Eduardo da Silva, Mario Mandzsukics, Mateo Kovacsics és Marko Pjaca is, hatalmas pénzeket termelve a klubnak és annak elnökének.

Zdravko mellett 4 év 11 hónapos börtönbüntetést kapott testvére, Zoran Mamics, a Dinamo akkori vezetőedzője, az 1998-as világbajnoki bronzérmes csapat stábtagja, és három évre ítélték Damir Vrbanovics volt Dinamo-ügyvezetőt is, aki mai napig a horvát szövetség alelnöke. Egyikük sem volt jelen az ítélethirdetéskor, és mind tagadták az ellenük felhozott vádakat.

Zdravko Mamics elhagyja a boszniai bíróságot egy kiadatási meghallgatás után június 15-én Fotó: ELVIS BARUKCIC/AFP

Szurkolók a válogatott ellen

A bosnyák-horvát kettős állampolgár Zdravko Mamics nem várta meg, hogy bilincsben vigyék el, még az ítélethirdetés estéjén Medjugorjébe menekült, de volt olyan elítélt is, aki inkább egyenesen a vébére utazott.

Hosszú évek óta húzódó és tekervényes ügyről van szó, ami nem csak a világ legjobb játékosait, de a horvát állam legbefolyásosabb vezetőit is érinti, és ami akkora hullámokat vert Horvátországban, hogy

horvát szurkolók sokasága bojkottálja a vébét, a helyszínen és odahaza egyaránt.

A Balkan Insight (a Slobodna Dalmacija alapján) már a Nigéria elleni csoportmeccs után arról számolt be, hogy Horvátországban számos étterem- és bártulajdonos nem hajlandó engedni a meccsnézést, szurkolók országszerte „Veszítsetek!” drapériákat feszítettek ki forgalmas útvonalak mentén, és a szövetség vesztét kívánják. Juraj Vrdoljak, az egyik legolvasottabb horvát sportoldal, a Telesport szakírója szerint



„a szurkolók egy tömege évek óta bojkottálja a válogatottat, mert képtelenek azonosulni azokkal a játékosokkal, akik részei a korrupt rendszernek, és ezzel szégyent hoznak nemzetre és megcsúfolják tehetségüket”

Az ügy kirobbanása óta az ultrák valóságos háborúban állnak a Dinamóval, a szövetséggel és a válogatottal, és akcióba lendültek az örök rivális Hajduk Split szurkolói is. 2014 végén több tízezren vonultak utcára a tengerparti városban a szövetség elleni tiltakozásként.

A zágrábi csapat törzstáborát adó Bad Blue Boys tiltakozásul kivonult a Makszimir-stadionból, ami évek óta félüresen kong, több mozgalmat is szerveztek a horvát nemzeti szövetség felszámolására, és mindent megtettek, hogy ártsanak a csapatnak.



2014 novemberében, egy Európa-bajnoki selejtezőn horvát szurkolók rakétákat lőttek ki, rasszista rigmusokat skandáltak, és akkora balhét csináltak a milanói San Siróban, hogy félbe kellett szakítani a meccset. A botrány három pontjába került a válogatottnak, a zágrábi Makszimirt is be kellett zárni a következő selejtezőre.

A split visszavágó előtt a Hajduk fanatikusai horogkeresztet égettek a spliti stadion gyepszőnyegébe, és ezzel elérték, hogy az UEFA egy pontot levonjon a válogatottól:

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

A 2016-os Európa-bajnokságon, Saint-Étienne-ben a dühödt ultrák valósággal szétbombázták saját csapatuk meccsét Csehország ellen. A keménymag szándékosan kötött bele más horvát szurkolókba, hogy félbeszakítsák a meccset és megzavarják a csapatukat. (Sikerült: a csehe 0-2-ről az utolsó percben kiegyenlítettek.)

A balhéban egy önkéntes - plusz több horvát játékos majdnem - megsérült, a szövetséget utólag megbüntették. Szabad szemmel is látható volt a feszültség játékosok és szurkolók között:

És bár hasonló futballkultúrából származnak mint a magyarok, a horvátok tényleg komolyan veszik a focit, és nem érték be a válogatott megtaposásával: utánamentek Mamicsnak is, akire ismeretlenek lövéseket adtak le tavaly augusztusban a boszniai Tomiszlavgrád egyik utcájában. A két maszkos elkövető a térdén találta el az 58 éves volt klubvezetőt, mielőtt elmenekültek a helyszínről.

Modrics, az „áruló”

A hisztéria nem csillapodott a 2018-as világbajnokság előtt sem. Az ultrák jelentős csoportja tiltakozásként bojkottálta a vébét, és nem csak a korrupt szövetség vállalhatatlan működése, de érintett játékosok miatt is.

Az ügy középpontjában Luka Modrics áll. A Real sztárja ellen márciusban hamis tanúzás miatt vádat emelt az ügyészség, és akár öt év börtönbüntetést is kaphat, miután az eszéki bíróság júniusban kimondta, hogy Modrics és Lovren is nyakig benne volt a lopásban.

Mamicsék bűnszervezete úgy működött, hogy fiatalon plusz pénzt ajánlottak a Dinamo tehetségeinek, akik cserébe lemondtak későbbi bevételeik - játékjoguk - egy részéről. A klubelnök ezután úgy állapodott meg a vevőkkel, hogy a transzferdíj fele a játékost illeti, ezt a pénzt pedig a játékos a Mamics-családnak utalta tovább.

Luka Modrics érkezik az eszéki bíróságra 2017 június 13-án Fotó: STRINGER/AFP

Csakhogy Mamicsék egyes játékosok - mint Kovacsics, Vrsaljko, Lovren és Modrics - esetében annyira amatőr módon csaltak, hogy utólag íratták alá a játékosokkal a záradékot.

Erre többek közt Modrics egyik korábbi tanúvallomása a bizonyíték: a játékos 2015-ben maga ismerte el az adóhatóságnak, hogy a Mamiccsal kötött különszerződést már a Tottenhamhez szerződése után írták alá. Az ügyészség ezalapján azt állítja, hogy visszadátumozták, és ezzel meghamisították a szerződést.

Modricsból akkor lett a szurkolók nagy ellensége, amikor 2017 nyarán megmásította a vállomását, és azt mondta a bíróságon, talán 2004-ben írták alá a záradékot, sőt, a pontos részletekre már nem is emlékszik.

A Mamics halálát kívánó ultrák úgy élték meg, hogy Modrics elárulta az ügyet, és a megtisztulás helyett a régi rendszer maffiózóit védi.

Az ügyészségnek sem tetszett a dolog, kimondták, hogy a játékos Mamics hatására fogalmazta át a vallomást, és márciusban Modricsot megvádolták hamis tanúzással, ami alapján akár öt évet is kaphat, a hasonlóan nyilatkozó Lovren esetében még nem döntött a bíróság, de a sajtó szerint ő is vádemelére számíthat.

„Mindenki benne van”

Az ügy szálai a nagypolitikáig, sőt a moszkvai vébédöntő VIP-páholyáig érnek. A kieséses szakaszban több meccsen is feltűnt a lelátón a horvát elnök Kolinda Grabar-Kitarovics, aki láthatóan remekül érezte magát, a nyolcaddöntőn valósággal kiugrott a bőréből, úgy örült a győzelemnek, és az öltözőben ölelgette a nyolc közé jutott játékosokat.

A nemzetközi sajtónak, köztük az AP-nek és a New York Times-nak is feltűnt, hogy a hivatalos horvát delegációnak tagja az a Damir Vrbanovics is, akit alig több mint egy hónapja ítéltek három év börtönbüntetésre Horvátországban, és aki az Independent szerint a lelátón is épp az elnök mellett foglalt helyet.



Davor Suker horvát szövetségi elnök, Grabar-Kitarovics horvát államfő, Gianni Infantion FIFA-elnök és Dmitrij Medvegyev orosz elnök az orosz-horvát negyeddöntőn Fotó: ADRIAN DENNIS/AFP

A jövőre választásokra készülő Grabar-Kitarovics, ahogy a brit lap írja, novemberben maga árulta el a Nova TV-nek adott egy interjújában, hogy baráti szálak fűzik a frissen elítélt Zdravko Mamicshoz, aki több fogadást, vacsorát és állítólag születésnapi ünnepséget is szervezett a HDZ-s politikus tiszteletére, sőt 2014-es kampányát is támogatta.



A szövetség már a 2016-os Európa-bajnokság botránya után is próbálta úgy beállítani, hogy a feszültségeket egy kis, fanatikus ultracsoport kelti, és ugyan a siker hatására sokan megenyhültek, ennél biztos többről van szó.

A BBC helyi tudósítója szerint a jobboldali HDZ politikusai továbbra is hatalmas ráhatással bírnak a szövetség ügyeire, és hatalomban tartják Mamicsék köreit, amit mutat, hogy szövetséget továbbra is az a volt szupersztár Davor Suker vezeti, akit a kritikus sajtó csak Mamics-bábként emleget, és akinek pozícióját a nagy vébésiker akár meg is szilárdíthatja.

2015-ben a Milovanovics-kormány ugyan törvénybe iktatta a klubok transzparensebb működését, de 2016 januárjában ismét a HDZ került hatalomra, ők pedig a status quo fenntartásában érdekeltek - így fordulhat elő, hogy a frissen három év börtönre ítélt alelnök Vrbanovics az összes horvát meccset az elöljárók oldalán izgulhatta végig Oroszországban.



Az érintettek most arra próbálják felhasználni a csapat nagy sikerét, hogy elmaszatolják az ügyeket. A vébé előtt még Mamics is azon sopánkodott, hogy az ő meghurcolása (!) milyen hatással lehet a csapatra, Vrbanovics pedig már a nagy menetelés közben azt nyilatkozta, hogy

„a horvátoknak ideje elfelejteni az ő kis ügyüket, és végre közösen örülni a csapat sikereinek”.



Az egyébként egyáltalán nem példátlan, hogy egy válogatott a legnagyobb botrányok közepette, nagy külső nyomás dacára érjen el nagy nemzetközi sikert, 2006-ban például az olasz válogatott vébédöntőig menetelt az egész ligát megrázó Calciopoli-botrány után. Olyan viszont biztos nem volt még, hogy egy 4 milliós lélekszámú országban szurkolók ezrei húzzák a szájukat, amikor a nemzeti válogatott épp vébédöntőre készül.



(A cím feletti képen a Hajduk Split szurkolói demonstrálnak a horvát labdarúgó-szövetség, a HNS ellen. Fotó: AFP / STRINGER)