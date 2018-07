A horvát edző szerint nem lett volna szabad befújni a 11-est

július 15., 17:00 FRA 4 2 HRV Gól: Mandzukic (öngól 17'), Perisic (28'), Griezman (büntető 38'), Pogba (59'), Mbappé (65'), Mandzukic (69') Sárga lap: Kante (28'), Hernandez (41'), Vrslajko (90'+2') Piros lap:

Ha ennek a francia válogatottnak voltak erős pillanatai, az általában az 50. és a 70. perc közé esett, ilyenkor valamiért ledobták egy rövid időre a játékukat gúzsba kötő béklyót, és gólokat szereztek. Most is ez történt, a mázlis első félidejük után megrázták magukat, lőttek gyorsan két gólt az 59. és a 65. percben, azzal végképp el is döntötték a meccset.



A meccset értékelők nem is erre az időszakra térnek ki, hanem az első félidőre.

Abban a 45. percben a franciák támadásban nagyjából nem csináltak semmit, úgy szereztek két gólt, hogy egyszer találták el a kaput. A horvátok magabiztosabban kezdték a meccset, a franciák beálltak a saját térfelükre. Amikor a franciák először tartották pár másodpercél tovább a labdát a horvátok térfelén, abból a 18. percben gólt is szereztek, Griezmann szabadrúgását fejelte saját kapujába Mandzukic, csakhogy erősen vitatható, hogy egyáltalán jogosan kapott-e szabadrúgást a francia támadó.

Ezt még kiegyenlítették a horvátok, szintén szabadrúgás után nem tudott közbeavatkozni a francia védelem, Perisic egy csel után belőtte. Aztán jött egy szintén vitatható francia gól. Megint egy pontrúgás, ezúttal egy szöglet, ami után az egyenlítő gólt szerző Perisic kezét érte a labda. Nem tűnt szándékos mozdulatnak, sokáig elemezték is, de Pitana végül megadta.

Ezek miatt nyilatkozta azt a korábbi sokszoros angol gólkirály, Alan Shearer, hogy az az addig lenyűgözőn játszó horvátok egy olyan szabadrúgás miatt kerültek hátrányba, ami nem volt az, és egy olyan 11-es miatt, ami szintén nem volt. Szerinte ilyen nevetséges ítéleteknek nem szabadna eldöntenie egy vébédöntőt.

A horvátok edzője, Zlatko Dalic is kitért a 11-esre, szerint ez nem olyan tizenegyes volt, amit meg kellett adni egy döntőben. De aztán nagyon sportszerűen azt monda, hogy nem akarja kritizálni a bírókat. „Korábban méltósággal nyertünk és most méltósággal veszítettünk, tiszteletben kell tartanunk, amit ma este az eredményjelző mutat. Gratuláltam a játékosaimnak, mert egytől egyig büszkék lehetünk arra, amit közösen elértünk”. Szerinte a döntő volt a legjobb meccsük, de a szerencse ezúttal nem állt melléjük.

A horvátok szurkolók Zágrábban az első sokk után hamar éltetni kezdték az 1998-os bronz után most ezüstöt szerző, ezzel történelmet író csapatukat. Modric sem repesett a boldogságtól, amikor átvette a legjobb játékosnak járó díjat.

Azt mondta, hogy elcserélne bármilyen egyéni díjat a vébé aranyért.

De az öltözőben már vidámabbnak tűnt, a jelek szerint csapattársával, Rakiticcsal cserélt mezt.

A horvátok meglátogatta a házigazda Vlagyimir Putyin

és Emmanuel Macron is francia elnök is



A győztes francia edző, Didier Deschamps, aki nagyon sikeres, de a nézők számára nagyon lelombozó taktikát dolgozott ki a világbajnokságra az otthon elbukott Európa-bajnoki döntő után, a pályán adott interjúban elismerte, hogy nem játszottak fantasztikusan, de dicsérte a csapat mentális erejét. Kitért a két éve Párizsban elveszített Eb-döntőre, ami akkor nagyon fájt, de az is erősebbé tette csak őket. Szerinte a négy szerzett gól miatt egyértelmű, hogy megérdemelt a győzelmük, de az nem az ő dicsősége, hanem a játékosoké.

Ezt elmondta volna a sajtótájékoztatón is, ha nem törnek rá váratlanul a játékosai, kezdenek el táncolni, Deschamps nevét énekelve.

A sajtótájékoztatón aztán végl szót kapott. „A kiscsapatok nagyon jól felkészítve érkeztek, sok problémát okoztak az esélyesnek kikiáltottaknak, a topcsapatok között nem volt nagy különbség. Gyors csatárok és kontrák, szervezett védekezés, pontrúgások – ezek voltak a legfontosabbak. Nem tudom, hogy színvonalát tekintve ez volt-e a legjobb világbajnokság, de fizikailag nagyon-nagyon kemény volt. A dánok elleni meccs után sok német újságíró mondta, hogy csúnyán futballoztunk, de mi továbbjutottunk. Mondhatni, nekünk lett igazunk. A tehetség már nem elég a mai futballban, az minden csapatban van. Mentálisan is erősnek kell lenned, fizikailag pedig tökéletes állapotban" - idézte őt a Nemzeti Sport.

A franciák a döntőre elvitték a vébéről sérülés miatt lemaradó játékosaikat is, akik aztán osztoztak az ünneplésben.

Griezmann lett a meccs embere. A döntő után még a pályán azt mondta, eljátszott a gondolattal, hogy akárcsak Zidane 2006-ban, ő is bepanenkázza a büntetőt, de aztán inkább a biztosat választotta. Megdicsérte a horvátokat, akik nagyon jól játszottak, míg a saját csapata szerint kicsit félénken kezdett, de idővel felgyorsult a játékuk, aztán a kontrák eldöntötték a meccset.

Aztán nyilatkozott volna a folyóson is, de itt már beletrollkodott Pogba.

Maga Pogba még a pályán nyilvánított véleményt azokról, akik bírálták őt korábban.

Franciaország kétszeres világbajnok lett céltudatos, a nézők számára ugyanakkor egyáltalán emlékezetes játékkal. Az Európa-bajnokságot nyert görögökkel szemben nekik igazán erős játékoskeretük volt arra, hogy ne csak eredményesen, de szépen is játszanak. Erre nem voltak rákényszerítve, mindössze az argentinok ellen voltak hátrányban tíz percig, a közönség kiszolgálálása háttérbe szorult a győzelemhez képest. Jellemző, hogy ezen a vébén egyetlen 0-0 meccs volt, éppen a franciák játszották a dánok ellen.

Mindez azért fájdalmas, mert nemcsak az Atletico Madridban ezt a játékot már megszokó Griezmann, hanem Mbappé is ott volt a csapatban. Pelé mellett ő a második, aki tizenévesként gólt szerzett világbajnoki döntőben. Ha a franciák nem a védekezésen alapuló taktikát választják, aligha Harry Kane lett volna a gólkirály.