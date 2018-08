A Redditen hat évvel ezelőtt elkezdtek elszámolni végtelenig

Az internet amúgy is fura bugyrának számító Redditen indult el a mozgalom, amelynek célja, hogy egyesével elszámoljanak végtelenig. Igen, eggyel kezdték, majd kettő, három, és így tovább.

Hat év alatt 2,2 millió fölé jutottak, és ugyan innen még innen jelenlegi fogalmi készleteink alapján messze járnak a végső céltól, de nem lankadnak. Ahogy a Slate idézi a híres axiómát és szólásmondást az internetes szubkultúrákról, egy dolog létezése feltételezi, hogy van egy csoportnyi ember az interneten, aki megszállott e dolog miatt. És miért ne lenne így a végtelenig való számolással is.

A számolás a számolás megszállottjainak fenntartott /counting subredditben zajlik, ahol számos más számolós téma is szokott pörögni, egymást érik a különféle számolós kihívások. A magukat a legaktívabb reddites közösségnek nevező számolósok rendszeresen látogatják a 2012 nyarán indított “Let’s count to infinity by 1s" topikot is, ahol napi ezerrel kerülnek közelebb a végtelenhez. 2016 márciusában jártak egymilliónál, a lendület pedig azóta is töretlen: heti statisztikákat vezetnek a legtöbbet számolókról, és komoly erőket fektetnek abba is, hogy kiszűrjék a botokkal és algoritmusokkal próbálkozó csalókat. (Slate)