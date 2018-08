A kis borsodi falu polgármesterét elítélték falopásért, ezért kirúgták, de gondolt egyet, és most újra indul a választáson

Vasárnap időközi polgármester-választást tartanak a kis borsodi megyei Bódvarákón.



A választást azért kellett kiírni, mert az előző polgármestert kirúgta a hivatal, miután kiderült, 2016-ban felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték falopás miatt.



A polgármester nem sietett közölni az önkormányzattal, hogy elítélték, fél éven keresztül nem szólt róla, majd az egész nagyon fura módon derült ki.



Hiába rúgták ki, az érintett polgármester most újraindul a posztért.



Bódvarákó festői kis falu Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi részén. Egy völgyben fekszik, erdők és túraútvonalak határolják. Tele van vendégházzal, még a budapesti egyetemek is szoktak oda gólyatáborokat szervezni. A helyieknek azért így is vannak problémái: munka nincs, csak amit az önkormányzat ki tud adni közmunkában. De minek is, amikor sok ház kong az ürességtől, a lakói már rég meghaltak vagy elvándoroltak?

„Kis falu ez, amikor 63-ban elkezdtem a hivatalban dolgozni, még 363-an voltunk. Ma meg már alig 50-en, akik tényleg itt élnek. Éjjelente, ha nem tudok aludni, számolok” - mondta a falu egyik nyugdíjas lakója, Vilma.

Vilma éjjelente számol Fotó: Halász Júlia

Idén nyáron azonban az augusztusban menetrendszerűen érkező gólyatáborozókon kívül két másik dolog is felkavarta az állóvizet a faluban: hirtelen újra kellett választani a képviselőtesületet, most vasárnap pedig új polgármestert is választ a település.

Mindkét dologra ugyanaz az ügy miatt került sor. Erről a legtöbben nem szívesen beszélnek, pedig tudni szinte mindenki tud róla:

a polgármestert, Farkas Árpádot két évvel ezelőtt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték falopás miatt.

Ez azonban 2017 májusáig a kutyának sem tűnt fel, egészen addig, míg egy ismeretlen fogta, és egy az egyben kitette az ítéletet a falu közepére egy műanyagszékre. A dolgok innen beindultak, a polgármestert pedig idén májusban méltatlanság miatt ki is rúgták. Az egész történet sokat mesél arról, hogyan működik a kistelepüléseken a nyilvánosság, meddig titkolhat valamit egy polgármester, és mi kell ahhoz, hogy az végül kiderüljön.

Egyszer csak ott volt az ítélet a falu közepén

Farkas Árpád 2010-ben vette át a falu vezetését a Bódvarákót korábban 20 éven keresztül vezető Bodolai Istvántól, azaz közel 8 éve áll a falu élén. A falusiak közül volt, aki jót mondott róla (jóban van vele), más inkább rosszat (a szomszéd faluból származik), megint mások pedig azt mondták, hiába lett sok épület a faluban uniós pályázatból felújítva, manapság már öntik a pénzt a falvakra, pénzzel meg könnyű felújítani, miközben az igazi problémák nem javultak: a falu még mindig fogy, a fiatalok elvándorolnak, munka nincs, a közösségi programok hiányoznak.

Télen meg drága a tűzifa.

„Gáz nincs, a tél pedig hosszú, rá vagyunk szorulva” - mondta a falu közepén a férjével együtt élő Tóthné. Szerinte ezért is volt feltűnő, amikor a polgármester pár évvel ezelőtt „olcsóbban” adott el több helyinek is tűzifát. Az olcsó persze relatív, hiszen azóta már amúgy is sokat drágult a fa, de Tóthné azért még most is úgy emlékszik - még ha pontos összeget nem is tudott mondani -, hogy Farkas Árpád elég jó áron adta a fát.

Fotó: Halász Júlia

Aztán 2017 májusában Tóth úr egy furcsa borítékot talált a házuk előtt a műanyagszéken, amely állandó jelleggel szokott a házuk előtt állni, most csütörtökön is ott volt. A borítékot oda is adta a feleségének, aki elolvasta.

Kiderült, hogy egy bírósági ítélet az, még pecsét is volt rajta. Az ítélet szerint pedig Farkas Árpádot a Miskolci Törvényszék 2016 októberében hat hónap börtönbüntetésre ítélte lopás miatt. Ennek végrehajtását két évre felfüggesztették.

Ez azért fontos, mert a magyar törvények értelmében az a településvezető, akit börtönbüntetésre ítélnek, méltatlannak számít, és ezért fel kell menteni az állásából, majd új polgármestert kell választani.

A szék még mindig kint áll Fotó: Halász Júlia

Tóthné szerint az ítéletet falopás miatt hozták Farkas Árpád ellen. Azt, hogy a polgármestert valóban hat hónapra ítélték falopás miatt, a település jegyzője és egyik önkormányzati képviselője is megerősítette.

Tóthné azt mondta, fogalma sincs, ki tehette a házuk elé az ítéletet, de autót nem hallottak, így valószínűleg helyből lehetett valaki. Ő a hóna alá csapta, hogy senki se lássa, és bevitte az irodába a polgármesternek.

Aki szerinte csak legyintett rá, és azt mondta, nem kell foglalkozni vele.

Pár napra rá azonban már mindenki tudott róla, főleg miután a Jobbik-közeli N1Tv stábja kiszállt a településre videót forgatni arról, miért nem mond le a polgármester, majd utána egy ismeretlen teleszórólapozta a falut egy elég kampányszerű szórólappal.

Ezen hangsúlyozták, hogy a polgármester bűncselekményt követett el, és „elgondolkodtató”, hogy egy ilyen ember élvezheti a falusiak bizalmát. Tóthné szerint a szórólapról sem derült ki - számára legalábbis - hogy ki dobta bele a postaládába. A falusiakat közül azonban többen is azt mondták, megdöbbentek, hogy az egész falopási ügy csak így „véletlenül” derült ki.

Sem a bíróság, sem a polgármester nem akart beszélni róla, milyen ügyről van szó

A falopást - éppúgy mint bármilyen más lopást - a törvény bünteti, a szegényebb vidékeken (mint például Borsod megye északi része) azonban télen mindennapos. A legtöbb család kályhával fűt, a tűzifa pedig nem olcsó mulatság, sokaknak egyszerűbb kimenni az erdőbe, és megkockáztatni, hogy a rendőr rajtakapja őket. Ezek az ügyek elsősorban pénzbírsággal vagy rövid elzárással szoktak zárulni, a legtöbben azonban nem is hoznak el több fát, mint amennyit elbírnak a két kezükben.

„Az én unokámat leültették egy szaros gally miatt, ő meg köbmétereket lopott” - mondta egy helyi asszony. Szerinte ez felháborító. Tóthné is hasonlóképpen vélekedett, szerinte a polgármesternek mégiscsak példát kellett volna mutatnia.

Helyiek babot fejtenek a hivatal mellett Fotó: Halász Júlia

Szerettünk volna mi is megbizonyosodni róla, hogy mégis milyen súlyú volt a lopás, mennyi igazság van abban, amit a falusiak állítanak, ezért megkértük a Miskolci Törvényszéket (amely a másodfokú, jogerős ítéletet hozta Farkas Árpád ügyében), írják meg nekünk röviden, miért ítélték hat hónap szabadságvesztésre a polgármestert.

A Törvényszék elnökhelyettese azonban megtagadta a tájékoztatást, mondván, hogy egy 2018-as rendelet értelmében csak akkor válaszolhatnak lezárt üggyel kapcsolatban, ha az érintettek személye nem válik beazonosíthatóvá.

Itt pedig elég egyértelműen a bódvarákói expolgármesterről van szó, ezért hiába kérdezünk, nem mondanak semmit.

Így hát megkerestük a történet főszereplőjét, Farkas Árpádot, hogy mondja el ő, mennyire komoly ügyről van szó. Nem volt nehéz elérni, hiszen a falu egyetlen boltját épp a felesége viszi, aki készségesen meg is adta nekünk a telefonszámát, mondván, hogy a férje biztosan nyilatkozik.

Fotó: Halász Júlia

Az első hívásunkra Farkas valóban közölte, hogy nyilatkozik, csak épp dolgozik, ezért keressük meg később. Később azonban elérhetetlenné vált, majd amikor többszöri próbálkozás után mégis felvette a telefont, azt mondta, most mégsem akar nyilatkozni.

A polgármester megszavazta, hogy polgármester maradhasson

A hivatali kerekek azonban így is elkezdtek pörögni, miután híre ment faluban, hogy a polgármestert jogerősen elítélték. Normális esetben az önkormányzati hivatalnak azonnal tudomást kellene szereznie egy ilyen ítéletről, most azonban Vécsei Vilmos körjegyző csupán a falusi sutyorgásból tudta meg, hogy a polgármester éppen a felfüggeszettt börtönbüntetést tölti.

Akkor már közel fél éve.

Ilyen esetben az ítélet ugyan börtön, de az elítéltnek nem kell ténylegesen bevonulnia. Ha a megszabott időn belül nem követ el további bűncselekményt, megússza az szabadságvesztést. Vécsei azonban azt mondta, ha egy polgármestert börtönbüntetésre ítélnek, akkor fennáll a méltatlanság.

Ezt azonban ki is kell mondani, ezért lett volna szükséges, ha időben értesülnek az ítéletről. A körjegyző szerint a bíróságnak kellett volna értesítést küldenie, de szerinte ez nem történt meg, csupán a kormányhivatalt értesítették, őket is későn, végül úgy kellett utánaérdeklődniük a dolognak. „Elég nagy vargabetűt írt le ez a dolog” - mondta a jegyző. Majd hozzátette, hogy

a polgármesternek „nyilván nem állt érdekében, hogy ez kiderüljön, de ezen nem lehet csodálkozni”.

Hiába volt azonban egyértelmű a méltatlanság, Farkas Árpád ezután még közel egy éven keresztül polgármester volt a faluban.

Fotó: Halász Júlia

Első körben a képviselőtestületnek kellett volna kimondania a méltatlanságot, de ez nem történt meg. Bódvarákó esetében a testület három emberből áll: a polgármesterből és a két önkormányzati képviselőből, aki akkor két környékbeli asszony volt. Nekik kellett szavazni arról, mi legyen a polgármester sorsa, és végül 2:1 arányban úgy döntöttek, hogy Farkas maradhat a helyén. A háromból egy szavazat a polgármesteré volt, és bár nem tudni, hogy ki hogy szavazott, valószínűsíthető, hogy nem Farkas Árpád volt az egyetlen, aki saját maga ellene szavazott.

Érintettség miatt ugyan kizárhatták volna a szavazásból, de arról is szavazni kellett, közvetlenül a méltatlansági szavazás előtt, és az a szavazás is úgy alakult, hogy nem zárták ki.

A két önkormányzati képviselő nem sokkal később lemondott, egyikük azt mondta, hirtelen túl nagy feszültséggel kezdett járni a munka. Nyilatkozni sem voltak hajlandóak. A helyükre új képviselőket kellett választani, ez idén júniusban meg is történt.

Eközben azonban a kormányhivatal hivatalból feljelentést tett a helyi Munkaügyi és Közigazgatási Bíróságon, amely végül idén májusban kimondta, hogy Farkas Árpád a lopási ügye miatt méltatlanná vált a polgármesterségre, ezért kirúgták. A települést azóta az egyik júniusban megválasztott képviselő, Pápista István vezeti.

„Hat hónap, két évre felfüggesztve, itt többről lehetett szó, mint egy egyszerű gallylopás” - mondta. „A polgármester ezzel feszült helyzetet idézett elő, hiszen nem kezdett az üggyel semmit, azt pedig, hogy miért nem számolt be róla, azzal magyarázta, hogy nem kapta kézhez a saját ügyében hozott ítéletet” - mondta a képviselő. Szerinte ezzel Farkas elveszítette az emberek bizalmát.

Lehet belőle még egyszer polgármester, legfeljebb megint kirúgják

Az új választást most vasárnapra írták ki a településre, ketten indulnak, az egyikük egy helyi vendégház tulajdonosa, aki amúgy az egyik júniusban megválasztott önkormányzati képviselő.

A másik induló pedig Farkas Árpád.

Farkas a telefonban azt mondta, csak a választás után hajlandó nyilatkozni, addig nem, így azt sem tudtuk megkérdezni tőle, hogy miért indult el újra a polgármesterségért, amikor alig pár hónapja rúgták ki.

A helyiek se igazán tudják hová tenni a dolgot, a faluban körbejárva többen is megkérdezték, hogy ezt egyáltalán lehet-e? Mások viszont inkább gyorsan elkezdtek valami mást csinálni, amikor érdeklődtünk. „Nem szívesen beszélnek erről az emberek, nehogy személyeskedés legyen belőle” - mondta egy idős nő. Sokan inkább a saját dolgukkal vannak elfoglalva. „Otthoniasan otthon vannak” - fogalmazott valaki. Szavazni azért mindenki tervez elmenni.

Változást, fellendülést akarnak a bódvarákóiak Fotó: Halász Júlia

„Itt azért az emberek nehéz körülmények között élnek, hiszen nincs más munkalehetőség, csak a közmunka, a falu pedig nem állhat meg az ő ügye miatt” - mondta Pápista István. A felmentésével szerinte elégtétel született, az újraindulásának pedig, bár jogilag lehetséges, Pápista szerint kétséges, hogy „megvan-e az erkölcsi alapja”. A képviselő azt mondta, ő inkább a másik polgármester-jelölttel dolgozna tovább a faluért, Dámóczi Attila Miklóssal. Őt is kerestük, de ugyanazzal hajtott el minket, mint Farkas Árpád, mondván, a választás után nyilatkozik majd.

Vécsei Vilmos körjegyző szerint megoszlanak a törvényi értelmezések arról, hogy méltatlanság miatt felmentett polgármester indulhat-e újra a választáson, főleg, hogy még a felfüggesztett börtönbüntetésének ideje sem telt le. De ebben a kérdésben nem neki kell döntenie, maximum majd ha esetleg újra megválasztják Farkast polgármesternek, akkor ismét méltatlansági eljárás indulhat vele szemben.