Megerőszakolta és meggyilkolta utasát a kínai Uber egyik sofőrje

A kínai Didi Chuxing az Uberhez hasonló, app segítségével igénybe vehető szolgáltatást nyújt, az utazások számai alapján a világ legnagyobb ilyen vállalata. Olyan erős Kínában, hogy az Uber sem bírt vele, és végül eladta nekik helyi szolgáltatását. Most viszont bajban van: a hétfői nappal kénytelenek voltak felfüggeszteni a tevékenységüket, miután pénteken egy sofőr megerőszakolta és meggyilkolta utasát, egy fiatal nőt - írja a South China Morning. Három hónapon belül ez a második ilyen gyilkosság. Kína közlekedési minisztere hangsúlyozta, a Vencsouban történt bűncselekményért a Didit terheli a felelősség.

A társaság az Uberéhez hasonló szolgáltatása igénybevételével egy app segítségével találhat magának fuvart az utas. Vasárnapi közleményük szerint az esetek miatt elbocsátották a vezetés két tagját is. A rendőrség blogja szerint a huszonéves nő egy órával azután, hogy beszállt a sofőr kocsijába, segítségkérő SMS-t küldött barátnőjének, ezután már nem is tudták felvenni vele a kapcsolatot. A sofőrre csupán egy nappal a gyilkosság előtt egy másik nő is panaszt nyújtott be a Didinél. Vasárnap egy 27 éves férfit tartóztattak le az ügyben.

Májusban már történt egy hasonló eset, akkor egy 21 éves nőt erőszakolt és ölt meg egy nem regisztrált sofőr Csengcsouban.