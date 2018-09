Korábbi elnökök és családtagok búcsúztak John McCaintől, Trump addig golfozni ment

Hillary és Bill Clinton, George W. Bush és Barack Obama is jelen volt a Capitoliumban, ahol családtagok mellett politikusok vettek végső búcsút az augusztus 25-én, 81 éves korában elhunyt John McCain veterántól és republikánus arizonai szenátortól.

Jelen volt a kormány részéről Mike Pence alelnök, sőt az elnök lánya Ivanka Trump és férje, Jared Kushner is. Trump nem kapott meghívást. A szertartáson részt vett többek közt Rudy Giuliani és Joe Biden is, és több volt elnök is beszédet mondott.

Barack Obama, aki 2008-ban legyőzte McCaint az elnökválasztáson, azt mondta: McCain jobb elnökké tette őt, egy különleges ember, harcos, igazi hazafi volt, aki mindig Amerika érdekeit tartotta legfontosabbnak. Üzent Trumpnak is, amikor arról beszélt, McCain tudta, hogy léteznek pártok felett álló ügyek, és a nemzet az első.

Bush arról beszélt, hogy McCain az egyik legőszintébb ember és politikus volt, akit szerencséje volt ismerni, és McCain különleges volt abban is, hogy egyszerre tudott elszánt, olykor vakmerő, mégis nagyvonalú lenni. Beszédett mondott a szenátor lánya, Meghan McCain is, és ő is üzent Trumpnak: „McCain Amerikájának nem kell ismét nagynak lennie, mert mindig is az volt.”

Mindeközben Trump elnök délelőtt 11 óra tájékán megérkezett a Trump National Golf Clubba, kedvenc saját virginiai golfklubjába. Hozta a tőle megszokott napi tweetadagot is, de a szenátorról nem emlékezett meg.

Trump és McCain viszonya évek óta problémás volt, és 2016-ban harapózott el végleg, amikor a későbbi elnök megkérdőjelezte a veterán katonai múltját, és azt mondta, csak azért lett háborús hős, mert foglyul ejtették, ő viszont azokat tekinti hősnek, akik megúszták a fogságot.



Később Trump többször beszélt arról, hogy mennyire nem ért egyet McCain politikai nézeteivel. Azért is támadták az elnököt, mert a Fehér Ház csak két nappal a szenátor halála után eresztette le zászlóit. (AP,USAToday)