Tarlós 2010-ben közparkot ígért a helyére, de aztán mégis Budapest egyik szégyenfoltja maradt

Budapest főterét álmodták ide még Demszkyék. Tarlós István aztán beépítés helyett inkább közparkot ígért a helyre. Ehhez képest továbbra is egy rusnya betonplacc maradt a főváros szívében, amit a város legmagasabb palánkjával próbálnak eltakarni.

Ha nem lenne ennyire közel a Városházához, nem ez lenne Budapest egyik szégyenfoltja. De mivel a Városházán dolgozók tökéletes helyen tudnak parkolni az épület mellett, így meg is találták a funkcióját. A palánkok mögött, a főváros egyik legfrekventáltabb helyén 241 parkolóhely várja a környékbeli tisztviselők autóit.

Fotó: Google Maps

Íme, rés a pajzson:

A Városháza hatalmas tömbjével és környékével régóta akartak kezdeni valamit. A hetvenes években még így nézett ki:

A zárt tömbben előbb a házakat bontották el, csak a későbbi Merlin színháznak otthont adó épület maradt. Aztán 2005-ben elbontották az egyszintes bazársort, hogy egy nagy közös teret nyissanak a Deák térrel, a Madách térrel és a Városházával. Demszky Gábor akkori főpolgármester bejelentette, hogy ideiglenesen Városháza parknak nevezték el a bazársor helyét.

A terület végső hasznosítására pedig nemzetközi tervpályázatot írnak ki, az elképzelések szerint „városi agórát” alakítottak volna ki, könyvtárral, mozival, kávézókkal, kulturális létesítményekkel.

Addig is, amíg nem készül el Budapest főtere, a nagy terület egy kis részből ideiglenes parkot alakítottak ki, a nagyobb rész parkoló maradt.

A Demszky Gábor által ígért nemzetközi tervpályázaton 2008 október végén Erick van Egeraatot hirdették ki győztesnek, ezzel a munkával nyert.

Ami viszont csak látványterven maradt. A gazdasági válság miatt megrogyott Egeraat irodája, de a főváros ennek ellenére kitartott a terv mellett, az építkezés viszont nem kezdődött el.

2010-ben a választások előtt Tarlós István a Népszabadságnak adott interjúban már jelezte, hogy ő nem támogatja a Városház Fórum-nevű projektet.

„Ezek szerint a Városháza Fórum sem épül meg?

Ha rajtam múlik, nem. Nem kell mindig, mindent beépíteni. A projekt szerepel az újratárgyalandó beruházások listáján. Úgy vélem, egy valódi közpark a város közepén sokkal hasznosabb egy mégoly látványos épületnél. Ráadásul ez már az első ciklusban elkészülhetne.”

A Városháza Fórumot aztán Tarlósék valóban lefújták, addig az előző városvezetés közel 600 millió forintot költött rá.

A Tarlós által ígért valódi közparkból nemhogy 2014-re, de mostanra sem lett semmi. A tér egyik sarkában van ugyan egy zöldfelület, ahol időnként bódékat állítanak fel fesztiválokra vagy vásárokra, nyáron pedig színes bútorokkal rendeznek be.

De ez nem az, amiről Tarlós beszélt, mert ezt a területet még 2005-ben alakították ki gyorsan, ideiglenesen. Ez lehetne sokkal nagyobb, ha nem lenne ott a palánk mögött a parkoló.

Egy 2014-ben a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott, uniós pályázatok előkészítéshez szükséges dokumentumban 3 milliárd forintos terv szerepel ezzel a címmel: „A Városháza szolgálati parkolójának átszervezésével új közösségi terület megnyitása, közterületrevitalizáció, a Merlin épületének teljes körű felújítása és kulturális hasznosítása.” Ebből sem lett semmi.



A huzavona legnagyobb vesztese kétségtelenül a 15 évig itt működő, 2012-ben egy területfejlesztési terv miatt a területbe benyúló épületből kipaterolt Merlin Színház lett. Az épület azóta is üresen áll, legutóbb 2016-ban került napirendre, hogy a folyamatosan romló állagú épületet 600 millió forintért felújítaná a főváros. Az előterjesztés szerint az egykori trafóház „sajnálatos módon jelenleg hasznosításon kívül, és igen rossz fizikai és műszaki állapotban van". Pedig lenne funkciója, egészen meglepő módon az, ami volt: „elhelyezkedésénél, adottságainál fogva kiváló lehetőséget rejt magában olyan közösségi, kulturális, turisztikai tevékenységek helyszínének biztosítására, amelyek a főváros működéséhez szervesen kapcsolódnak és annak érdekeit szolgálják”. Ha így van, akár maradhatott is volna az angol nyelvű színház, az előterjesztésben is az szerepel, hogy „az épület - három évvel ezelőtti bezárását megelőzően - Budapest főváros kulturális életének egyik helyszíneként funkcionált”.

Megkérdeztük a Főpolgármesteri Hivatalt, hogy miért nem lett legalább közpark a parkoló helyén, ahogyan arról Tarlós István beszélt 2010-ben. A válasz szerint „a Fővárosi Önkormányzat 2016-ban készíttette el azt a megvalósíthatósági tanulmánytervet, amely három alternatívát tartalmaz a terület funkcióinak újragondolásáról. A jelenleg elkerített parkoló terület a Fővárosi Önkormányzat dolgozói, a tűzoltóság dolgozói, a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság hivatali gépjárműveinek biztosít parkolási lehetőséget. A parkolóhelyek száma: 241”.

Azzal folytatják, hogy a tervekről még nem tettek le, csakhát:

„A Városháza ingatlanfejlesztési koncepciójához igazodva a tervek kidolgozásánál a megrendelő egyik kötelezően betartandó követelménye volt a Városháza ingatlan Madách tér felőli, jelenleg elkerített hivatali parkolója, illetve az úgynevezett Városháza Park területeinek összevonása, azon kiterjedt zöldterületet is magába foglaló közpark létesítése, valamint a parkolás térszín alatti megoldása. A tanulmányterv javaslatai teljesítik a fenti feltételeket.

A projekt megvalósítása jelenleg előkészítési szakaszban van. A folytatás a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyásával lehetséges.”

Tarlós ígérete óta 8, a megvalósíthatósági tanulmány elkészülte óta két év telt el.

Ha tudsz olyan sztorit, ami passzol az Aztán úgy maradt sorozatba, küldd el nekünk a megirom(kukac)444.hu emailcímre.

A sorozat első része: 85 millióba került, szinte azonnal meghibásodott, de két éve nem javítják meg a Széll Kálmán tér csodavilágítását

A sorozat második része: Magyarország szimbóluma is lehetne a Kossuth téri vak jós szobra, aminek a botot rendre kilopják a kezéből