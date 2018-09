Megvakult, aztán megnémult a Pussy Riot valószínűleg megmérgezett tagja, aki a vébé-döntőn befutott a pályára

Borzasztó részletek derültek ki arról, hogy mi történhetett Pjotr Verzilov aktivistával, a Pussy Riot tagjával, aki egy bírósági tárgyalás után lett rosszul és válságos állapotban kezelik egy moszkvai kórház toxikológiai osztályán. Az ellenzéki aktivistát a környezetének gyanúja szerint megmérgezhették.



Pjotr Verzilovot másodjára is letartóztatják Fotó: VASILY MAXIMOV/AFP

Verzilov, aki három társával együtt tiltakozásból rendőrruhában szaladt be a focivébé döntőjén a pályára, már letöltötte a rájuk a nyáron kiszabott 15 napos börtönbüntetést. Utána ismét letartóztatták majd elengedték őket, most pedig több eljárás is folyik a tagok ellen. Verzilov az összeomlása előtt egy aktivistatársa, a vele egyébként együtt is élő Veronika Nikulsina bírósági meghallgatásán vett részt.

Nikulsina szerint a férfi röviddel a tárgyalás után lett rosszul. Annyira, hogy délután hatkor már le is feküdt az ágyba. Amikor Nikulsina este 8-kor hazaérkezett felkelt, majd arra panaszkodott, hogy kezdi elveszíteni a látását. A következő két órában több fontos képességét vesztette el gyors ütemben: először a látását, aztán a beszédkészségét, majd a járóképességét is - idézte fel a nő.

Amikor a mentő kiérkezett, annyit még el tudott nekik mondani, hogy nem evett semmit és nem vett magához semmiféle anyagot.

Az állapota innentől rohamosan romlott: rángógörcsei lettek, a mentőautóban pedig már nem ismerte fel a barátnőjét, képtelen volt kommunikálni és nem reagált a külső ingerekre.

Nikulsina szerint az első labortesztek az orvosok szerint nem mutattak ki semmit, a férfit éjjel egykor mégis átszállították a toxikológiára. A nőnek, arra hivatkozva, hogy csak élettárs, annyit sem árultak el, hogy Verzilovot megmérgezték-e, csak annyit mondtak, hogy súlyos állapotban van, de nem reménytelenek a kilátásai és hogy reagált a nevére.

A körülményekre jellemző, hogy Verzilov kórházba siető anyját az első este nem engedték oda a fiához, csak a mai napon.