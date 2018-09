Húszmilliárd köbméter eső már lezúdult a Karolinákra

20 billió liternyi esőt zúdított az elmúlt napokban Észak- és Dél-Karolinára a Florence hurrikán, és a Washington Postnak nyilatkozó meteorológus előrejelzése szerint még kétszer ennyit zúdíthat. Ez szinte felfoghatatlan mennyiségű csapadék, csak a már lezúdult esővel nyolcmillió (8000000) olimpiai méretű úszómedencét lehetne megtölteni, ennyi víz 23 centi vastagon borítaná Magyarországot.

A két déli állam partvidéke a szelek pusztítását viszonylag jól állta, bár tény, hogy a villanyvezetékek megsínylették a vihart, több millió fogyasztó maradt áram nélkül, a helyi szolgáltató figyelmeztetése alapján inkább hetekre, mint napokra. A viharban a hivatalos adatok szerint eddig 11-en vesztették életüket.

Fotó: LOGAN CYRUS/AFP

De, mint a cikk kezdéséből láthatták, az igazi veszedelem még hátra van. Amilyen viharos szelekkel érkezett, a Florence olyan lassan mozog a két állam felett, így a következő napokban még elképesztő mennyiségű csapadékot zúdíthat a Karolinákra - pedig Észak-Karolinában már szombatra megdőlt a valaha mért legnagyobb eső rekordja, nem is kevéssel: a korábbi rekordnál már addigra 130 milliméterrel több eső esett, és a java még hátra is van.

Emiatt a partoktól távoli településeken is aggódhatnak. A Washington Post beszámolója szerint a partvidéktől 140 kilométerre, Lumbertonban már szombat napközben a riasztási színt közeléig emelkedett a Lumber folyó, a még inkább a szárazföld belsejében levő Manchasternél pedig már most hat méter magas a Little River, amely az előrejelzések szerint 12 méteresen, a korábbi rekordja fölött két méterrel tetőzhet vasárnap.

Nem pusztán a hihetetlen méretű áradás a probléma, hanem az, hogy a lezúduló víz hatalmas mennyisége miatt a tetőzés elhúzódhat. A Little River az előrejelzések szerint öt napon át tetőzhet, majd csak csütörtökön kezdhet apadni. Ez pedig hatalmas terhelést jelent az elázott talajon álló gátaknak.

Az áradás mértékét talán legjobban a Cape Fear folyón szemléltethetjük. Ez pénteken még csak négy méteres volt. Keddre a várakozások szerint 16 méteresre duzzadhat. "Vízfalakkal állunk szemben a partvidékünkön, folyóink partjain, a földjeinken és a városainkban. Most többek vannak közvetlen veszélyben, mint amikor a vihar partot ért. Nem győzöm hangsúlyozni ezt. A vízszint emelkedik, és ha nem figyelünk erre, azzal az életünket kockáztatjuk" - nyilatkozta Észak-Karolina republikánus kormányzója, Roy Cooper. Az áradások miatt bőven a szárazföldön belül, a partvidéktől 150 kilométernyire is kötelező evakuációt rendeltek el több településen is.

Fotó: ALEX EDELMAN/AFP

Ez már csak azért is indokolt, mert az árvizek az utakat is elöntik, megnehezítve ezzel a reagálást a vészhelyzetekre. Jellemző, hogy a helyi

útinform Észak-Karolinában inkább azt ajánlja, hogy az egész államot kerüljék el. Tájékoztatásuk szerint a megáradó folyók bármelyik utat elzárhatják, akár az autópályákat is. És különben is jobb volna, ha a közlekedők szabadon hagynák az utakat a menekülők és a mentőalakulatok előtt.

A víz természete miatt a katasztrófa hétfőre már a szomszédos Virginiát is elérheti, amit maga a hurrikán végül megkímélt. A vízgyűjtő terület túláradása miatt az Észak-Karolinából Virginiába tartó folyók is nagy áradásban vannak, ott hétfőn kezdődhet a tetőzés - így még a partvidéktől 300 kilométerre fekvő településeken is válsághelyzet alakulhat ki.