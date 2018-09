Újabb nő vádolja szexuális zaklatással Trump főbírójelöltjét

A második zaklatási ügy merült fel a hétvégén az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságába jelölt Brett Kavanaugh fiatalkorából. Az amerikai és világsajtó napok óta attól volt hangos, hogy egy nő azzal vádolta meg Kavanaugh-t, hogy a férfi gimnazista korában molesztálta egy buliban. A mostani ügy Deborah Ramirez állítása szerint a jogász első egyetemi évében történt a Yale-en az 1983-84-es tanévben.

A nő, aki szociológiát és pszichológiát hallgatott, majd évekig dolgozott egy családon belüli erőszak áldozatain segítő szervezetben, azt mondja, hogy egy részeg kollégiumi bulin az elsőéves Kavanaugh kéretlenül levetkőzött előtte, a péniszét az arcához nyomta úgy, hogy ő kénytelen volt az akarata ellenére megérinteni azt, hogy kimenekülhessen a nem kívánt szituációból.

Amikor a New Yorkernek a témáról cikket író Ronan Farrow először felhívta, Ramirez még nem kívánt nyilatkozni Kavanaugh pontos szerepéről az ügyben, többek között arra hivatkozva, hogy a történtek idején alkohol hatása alatt állt, ezért nem tűpontosak az emlékei. De hat nappal később, miután felidézte magában a történteket és beszélt az ügyvédjével, már határozottan állította, hogy ez történt és az ügyet az FBI-nak szerinte ki kéne vizsgálnia.

Kavanaugh közleményben cáfolta, hogy ilyen történt volna. “Ez a 35 évvel ezelőtti állítólagos eset nem történt meg. Akik akkor ismertek, tudják, hogy nem történt ilyen, és ezt el is mondták. Ez egyszerű vádaskodás. Várom, hogy csütörtökön elmondhassam az igazságot és megvédhessen a jóhíremet ezekkel szemben az utolsó pillanatban előkerülő vádaskodásokkal szemben.”

A Fehér Ház a demokraták által szervezett karaktergyilkos kampányt emleget.

A nő elmondása szerint a Yale Lawrence Hall nevű épületében rendezett egy csapat diák, köztük Kavanaugh és ő. A játék lényege az volt, hogy a résztvevők körben ültek és sorra bemondták a résztvevők nevét, hogy akiknek erre inniuk kelltt egyet. Ramirez nevét sűrűn mondták be, így hamar lerészegedett. Egy ponton egy résztvevő férfi egy műpénisszel mutatott Ramirez irányába. Később arra emlékszik, hogy a padlón feküdt, miközben a műpéniszlengető és egy másik férfi diák ott állt a közelében. Egy harmadik férfi - ez lenne Kavanaugh - ekkor állítólag levette a nadrágját. “Emlékszem, ott egy pénisz előttem” - idézte fel a nő a New Yorkernek. Állítása szerint hangosan azt mondta, hogy “ez nem is egy igazi pénisz” - mire a többiek nevetni kezdtek és valaki azt mondta, hogy akkor puszilja meg. A nő a sztorija szerint ezután eltolta magától a meztelen altestű férfit, megérintve közben a péniszt. Az eset nagyon megrázta, mert hívő katolikusként egyébként csak a nászéjszakáján érintett először péniszt. Remirez arra emllékszik még, hogy Kavaaugh nevetve húzza fel a nadrágját, közben egy másik diák azt kiabálja, hogy “Kavanaugh most tolta Debbie arcába a farkát.”

A nő elismerte, hogy szakadások vannak az emlékeiben, és számít arra, hogy ha vizsgálatra kerül a sor, meg fogják kérdezni arról, hogy miért pont most állt elő a sztorival.

A New Yorker megtalált jó pár évfolyamtársat. Közülük többen megerősítették, hogy a szorit akkoriban úgy hallották, ahogyan azt most Ramirez elmesélte, az elbeszéléseikben jó pár apró részlet is meggyezetett, azt azonban senki sem erősített meg direktben, hogy biztosan tudná, hogy Kavanaugh jelen volt a buliban.