Rekordközeli légnyomás tartja távol tőlünk a sarki betörést

Szerdán akár rekordot is dönthet a légnyomás Közép-Európában. A Severe Weather Europe tájékoztatása szerint kedden rendkívül magas nyomású anticiklon alakult ki Európa nagy része felett, amely szerdán tengerszintre átszámítva 1040 mbarnál is magasabb légnyomást eredményezhet. Ez rendkívül szokatlan az évnek ebben a szakaszában, akár rekordok is megdőlhetnek. A szlovén meteorológiai szolgálat szerint ott már kedden olyan magas nyomást mértek, mint 1953 óta soha.

Az anticiklon áldásos hatása, hogy távol tartja térségünktől a hét elején kialakult sarki betörést - az alacsony nyomású sarki légtömegek rendkívül hideg levegővel áraszthatták volna el a térséget. Az anticiklonnak hála így most csak nem rendkívüli hideg van a térségben, és péntekig stabilan marad is. Akkor viszont hidegfront vonulhat át Európa felett északról a Földközi-tenger irányába.