Nincs elég kukás, több kerületben már alig ürítik az utcai szemeteseket

Miután pár napja arról írtam posztot, hogy a lakóhelyemen, a II. kerületben hetek-hónapok óta alig ürítik a zöld utcai szemeteseket, amik túlcsordultak és régóta használhatatlanok, megkértem az olvasókat, hogy aki hasonlót tapasztalt, az írja meg és fotózza le.

A beérkezett beszámolók alapján a következő kép rajzolódott ki a budapesti utcai szeméthelyzetről:

Budáról és Pestről, a legkülönbözőbb kerületekből érkeztek képek és beszámolók arról, hogy nem, vagy igen ritkán ürítik a szemeteseket;



a XI. kerületből érkezett messze a legtöbb észlelés, de a mintha azért nem akkora, hogy ez feltétlenül jelentsen is valamit;



többen is megerősítették, hogy a szelektív hulladékgyűjtés is összeomlott sok helyen, egyedül az általános háztartási szemetet gyűjtó kukákat ürítik a szokásos ritmusban;



többen is elmesélték, hogy a jelenség miatt megkeresték az FKF-et, és mindenki azt a választ kapta, hogy munkaerőhiány;



több olvasónk arról számolt be, hogy hosszas vívódás után abbahagyta a szelektív gyűjtést.



De mit reagál erre az FKF? Az világos, hogy a munkaerőhiányról nem ők tehetnek, de azt megkérdeztem tőlük, hogy az adott körülmények között milyen módszerrel – béremelés, átszervezés, bármi más – próbálnak tenni a szolgáltatásaik összeomlása ellen.

A válaszból az derült ki, hogy egyelőre nincs túl sok ötletük. A béremelésre vonatkozó felvetésre nem is reagáltak, a helyzetre az volt az alapvető reakció, hogy „minden megtesznek” bár azonnal be is ismerik, hogy ez a „minden” nem elég semmire:

„A Társaságunk kezelésében lévő közel 12000 darab közterületen elhelyezett zöld színű hulladékgyűjtő edény folyamatos ürítését biztosító kapacitásaink végesek, a rendelkezésre álló humánerőforrás és gépjármű üzemképesség függvényében megteszünk mindent annak érdekében, hogy a képein szereplő köztéri állapotok ne forduljanak elő.A nagy forgalmú, belvárosi területeken akár naponta többször is kiürítjük a hulladékgyűjtő edényeinket, de a kifogásolt jelenség, ennek ellenére ott is előfordul.”



A folytatásban konkrétumként 2 ellenlépés szerepel. Az első a hulladékgyűjtők számának a növelése, ami kissé meglepő, hiszen a panaszok egybahangzóan arról szólnak, hogy a meglévőket sem sikerül kiüríteni:

„A felvetetett probléma kezelése érdekében a hulladékgyűjtő edények darabszámát jogos igény esetén a kerületi önkormányzatokkal való egyeztetés, valamint a lakossági igények alapján folyamatosan bővítjük. Példaként említhetjük, hogy a XIII. kerületbe 2017. év végétől 2018. június végéig – a lakossági, illetve önkormányzati igényeket figyelembe vevő, új kihelyezésekkel – a korábbi, közterületi edényállományunkat 196 darabbal növeltük.”

A második a begyűjtőjáratok átszervezése. Itt külön felhívnám a figyelmet a „megváltozott hulladéktermelési szokások” fordulatra:

„A megváltozott hulladéktermelési szokások, valamint a tapasztalatok alapján a közterületi hulladékgyűjtő járatokat módosítjuk, így remélhetően az ürítés hatékonysága is növekszik a jövőben.”



Igazán nem szeretném fotel-szemétszakértőként tündökölni, de ez egy kicsit kevés ellenlépésnek tűnik. De nézzük, honnan jelentettek olvasóink súlyos szennyhalmokat!

XI. kerület

A kerület legnagyobb szeméthalma egyúttal elnyerte a Főváros Legtüchtigebb Szemétbányája kitüntető címét is. A Petőfi híd budai hídfőjénél növekedő-gyarapodó, gondosan bezsákolt szennyszegmensekből álló alkotásról Balázs találóan jegyezte meg, hogy

„Csatolva küldöm a Petőfi Híd budai hídfőnél található műfajteremtő alkotást, mely már önnön magában is lebilincselő élményt nyújt, viszont azon körülmény, hogy napról napra gazdagodik, a felbecsülhetetlen közkincsek közé emeli eszmei értékét.”

Hogy a fémes-műanyagos szelektív kukák akadozó ürítése mennyire nem csak a környezettudatos polgárok belügye, hanem mindenkinek kellemtlen, azt jól mutatják Géza fotói és beszámolója:

„A csatolt fotók szombaton készültek a XI. kerületben a Bartók Béla úton (majdnem szemben a Semmi Extrával) és a Karinthyn, a 6-os villamosmegállónál. A mély bangladesi állapotokat az el nem szállított szelektív szemét okozza. Ha jól emlékszem, egy hónapja vannak komoly zavarok a szemétszállításban: elvileg csütörtökön ürítik a papírt és a műanyagot is, de ez négy hete egyszer sem történt meg rendesen. Kb. kéthetente viszik el, és soha sem a kijelölt napon. Beszéltem a kukásokkal, azt mondták, hogy rengeteg emberük hiányzik + van valami adósság az FKF-nél, ami az egész rendszert bénítja. Az állapot a Gellért-hegyen is katasztrofális volt: az el nem vitt szemetet fújta a szél mindenfelé. Kérem, hogy azt is írjátok le, hogy a képeken látható szemetet vasárnap és hétfőn elszállították, mert az is hozzátartozik az igazsághoz. DE ami előtte volt, az tényleg maga a mélynyomor.”

Péter a szintén XI. kerületi, pontosabban gazdagréti Rétköz utcában fotózott:



Csakúgy, mint az ugyancsak a kerületben mozgó Tamás, aki a buszmegállót látva megkockáztatta, hogy

„Nem tartom kizártnak, hogy így próbálják átszoktatni az embereket a lassan elkészülő 1-es villamosra.”

Rita pedig ugyancsak a XI. kerületben, a Budaörsi úton, a Fehérló úti buszmegállóban exponált:

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ennek a buszmegállónak a hátsó fertályát is meg tudjuk mutatni, arról ugyanis András küldött képes beszámolót. Olvasónk az ott bűzölgő szemét miatt írt is az önkormányzatnak, választ nem kapott:

Dóri romantikus fotósorozata a Nádudvari lakópark (szintén XI. ker.) előtt készült:

V. kerület

A Belvárosból igazi különlegességről, mondhatni csemegéről kaptunk képeket: egy komplett kis alternatív szeméttelepről, amit Enfdre mutat be nekünk:

„Mellékelten küldök néhány képet az Erzsébet híd pesti hídfőjénél elhelyezett konténerekről, ahol naponta minimum 2x haladok el. A nyár folyamán nagyon gyakran előfordult, hogy félelmetes körülmények között, hegyekben állt a szemét. A látvány sem kellemes, de a szag mindent visz. :) ”



XIII. kerület

Hiába szőnyegbombázta meg a kerületet az FKF majdnem 200 új szemetessel, Pamela – aki szerint „a szélnek hála, minden tele van szeméttel az utcában" – ilyen képtudósítást tudott küldeni nekünk a Szent László útról:

A XIII. kerületi Tamás arról írt, hogy

„Lőportárdűlőn rendszeresen túlcsordul a szemét az összes zöld kukában: a Lehel, Hun, Tüzér, Kassák Lajos, Angyalföldi utcában.”

Bónusz, hogy

„A hivatalos FKF zsákban kihelyezett zöldhulladék hónapokig is komposztálódik. Néha elgondolkodom, vajon kizárólag a hulladékgazdálkodási törvényt sértik meg vagy mindez valamely gazdasági bűncselekmény tényállását is kimeríti, elvégre valaki kifizette azt a szolgáltatást.”



Laura az Árpád hídtól és a Vágány utcából jelenti, még mindig a XIII. kerületből:



II. kerület

Gyöngyi arról írt és fotózott, hogy a kerületben nemcsak az utcai szemétgyűjtőkkel van gond:

„Éppen tegnap próbáltam elérni az FKF ügyfélszolgálatot , de 30 perc komolyzene hallgatás után feladtam. Feladtam, hogy megkérdezzem, hogy ugyan mikor tervezik elvinni a II/A kerület ezen részéből a szelektív hulladékot, aminek határideje múlt hét csütörtök lett volna. Azóta a szelektív kukáink az utcán állnak és áldozatul estek az egyszerű lelkek nem éppen szelektív szemetelésének is (nem is beszélve a 100km/h -ás szélről). Az eredmény a mellékelt képeken látható.... egészen Balkán fanatik;)”





A leghangulatosabb képest is a másodikban kapta le egy olvasónk, méghozzá Csaba, akiből a látvány hatására előtört a Hülye Szavakat Használó Gyurcsány Ferenc:

„Annyira tele vannak a szemetesek, hogy már a sorozatgyilkosok sem tudják hova tenni az áldozataikat. Skandallum!”

III. kerület

Itt is van gond a szelektívvel:

„3. kerület – Békásmegyer. Kb 1 hete nem viszik már el a szelektívet. Sajnos ott tartunk hogy a gondnoknak a vegyesbe kell már raknia a cumót hogy ne fulladjunk bele. Tiszta Olaszország.”

És a Kolosy téri villamosmegállóval:

XIX. kerület

Viktor képei alapján a Köki sem jobb a Deákné Rózsadombjánál:

IX. kerület

De talán a jó öreg Franzstadt megúszta? Hát, ahogy Japán fotóját elnézem, nem: