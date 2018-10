70 ezer eurót fizettek Ján Kuciak meggyilkolásáért, de a menyasszonya megölésére nem vonatkozott a megrendelés - közölte az ügyet felügyelő ügyész hétfő sajtótájékoztatóján. Az Új Szó beszámolója szerint az ügyész megerősítette, hogy négy személy ellen emeltek vádat a Kuciak-gyilkosság ügyében.

A vádlottak Szabó Tamás, Miroslav Marček, Andruskó Zoltán és Alena Zsuzsová.

A gyilkosnak 50 000 eurót készpénzben fizettek ki Ján Kuciak meggyilkolásáért és megígérték neki egy 20 000 eurós adósság elengedését.

A gyanúsítottakra múlt csütörtökön csaptak le, az akcióban 150 rendőr vett részt, 12 házat kutattak át, és 13 más helyiséget. 3 autót és 2 lőfegyvert foglaltak le.

A feltételezett megrendelő Alena Zsúzsová volt, a lövész Szabó Tamás, a sofőr Miroslav Marček, a közvetítő pedig Andruskó Zoltán. A rendőrség információi szerint a megrendelés csak egy személyre, Ján Kuciakra vonatkozott, Martina Kušnírová meggyilkolására nem.

Fotó: VLADIMIR SIMICEK/AFP

Hogy ki a gyilkosság tényleges megrendelője, az egyelőre nem derült ki, és a gyilkos fegyvert sem találták még meg. Jaromír Čižnár főügyész szerint a bizonyítékok nagyon erősek, de csak akkor lesz nyugodt, ha mind a négy vádlott jogerősen el lesz ítélve.



A Parameter.sk cikke szerint a feltételezett megrendelő Alena Zsúzsová, ugyanakkor kevesen hiszik el, hogy ő állt volna a gyilkosság mögött. Férje ugyanis egy hírhedt komáromi vállalkozó, az Ampulka néven ismert Marián M.

Marián M. a Denník N egy korábbi cikke szerint felbukkant roma zenekar, a Maco Mamukónak a klipjében is, ahol "maffiózóként" mutatták be őt:



Zuzsová és Marián M. lányának keresztapja pedig Marián Kočner. Korábban arról írt a szlovák sajtó, hogy Kuciak utolsó SMS-e Marián Kočner vállalkozóról szólt, akivel szemben tavaly a pozsonyi Szabadság téren található lakókomplexum 10 lakásának átruházásával kapcsolatban csalás gyanúja merült fel, és amikor Kuciak – aki a csalásról írt – megkörnyékezte Kočnert, a vállalkozó megfenyegette, hogy előás dolgokat a múltjából, különös tekintettel rá, a szüleire és a testvéreire.

A Parameter kitér arra is, hogy Kočner volt egyébként az is, aki tavaly személyesen megfenyegette Kuciakot, a rendőrség azonban ez ügyben megszüntette az eljárást. A maffialistákon is szerepelt vállalkozó jelenleg váltók hamisításának gyanújával ül vizsgálati fogságban.