36 milliárd forintra bírságolták az eltűnt kínai mozisztárt

Fan Ping-ping a 2018-as cannes-i filmfesztiválon Fotó: MUSTAFA YALCIN/Anadolu Agency

Kína legnagyobb mozisztárját, a Hollywoodban is befutott Fan Ping-pinget 883 millió jüan (36 milliárd forint) adóbírság befizetésére kötelezték, közölték szerdán a kínai hatóságok. Fannak júliusban veszett nyoma, a mostani hírek szerint házi őrizetben tartották. Fan szerdán hosszú bocsánatkéréssel jelentkezett újra a közösségi médiában, ahol azelőtt utoljára júliusban, eltűnése előtt szólalt meg.

Fant a hírek szerint a kínai sztárokkal szemben indult adóhatósági vizsgálatsorozat részeként vették őrizetbe. A kínai hatóságok szerint a kínai moziiparban elterjedt gyakorlat, hogy a sztárokkal kettős szerződést kötnek - egy nyilvánosat egy kisebb összegről, és egy titkosat valós ellentételezésükről. Így a hatóságok szerint ezek a sztárok rengeteg jövedelmet titkolnak el.

Fan a legjobban kereső kínai sztár, aki Kínán kívül is sikeres, az X-Men és a Vasember sorozatokban is megjelent.

"Példa nélküli fájdalomtól szenvedtem mostanában... Rendkívül szégyellem, amit tettem, így most őszintén bocsánatot kérek mindenkitől" - írta most a Weibo közösségi médiafelületén Fan. "Teljes egészében elfogadom a jog szerint rám kiszabott büntetést, minden tőlem telhetőt megteszek majd a nehézségek leküzdéséért, és hogy pénzt gyűjtsek az adó és a büntetések megfizetésére" - írta üzenetében, amiben a kínai kommunista pártot is éltette. "A párt és az állam jó politikája és az emberek szeretete nélkül nem létezne Fan Ping-ping" - írta. (Via BBC)