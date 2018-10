Selena Gomez idegösszeomlással került kórházba

A 26 éves énekesnő szorongása és depressziója miatt vonult egy mentális problémákat kezelő intézménybe - írja az Eonline. Gomez igyekezett elkerülni az összeomlást, a közelmúltban el is költözött Los Angelesből, hogy nyugodtabb környezetben koncentrálhasson a zeneszerzésre. A TMZ értesülései szerint a popsztárt az elmúlt hetekben kétszer is kórházba kellett vinni korábbi lupusza és veseátültetése miatt, állítólag a fehérvérsejt-száma lett aggasztóan alacsony. Gomez idén már részt vett New York-ban egy két hetes kezelésen szorongása és depressziója miatt.

Egy korábbi képen Selena Gomez és barátnője a kórházban, a vesetranszplantáció után