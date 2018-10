Az eltűnt Interpol-főnök felesége szerint nem biztos, hogy a férje életben van

Meng Hung-vej, az Interpol kínai elnöke, az ország közbiztonsági miniszterhelyettese szeptember 25-én utazott az Interpol lyoni központjából Kínába. Ezután két héten keresztül senki sem tudta, hová tűnt, végül Kína október 7-án hivatalosan is elismerte, ők vették őrizetbe, és kenőpénzek elfogadásával vádolják.



A Franciaországban maradt felesége most interjút adott a BBC-nek. A nő már korábban is csak háttal állva mert sajtótájékoztatót tartani, akkor azt mondta, hogy férje egy kés-emojival jelezte neki, hogy veszélyben van. Az arcát most sem engedte mutatni, és azt mondta,

Nem biztos benne, hogy a férje még életben van.

A nő sírva mesélte, hogy nem tud semmit a férje hogylétéről, az eltűnése óta nem beszélhetett vele, ő maga pedig fenyegető hívásokat kap. (BBC)