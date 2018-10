Kósa szerint míg Moszkva tankokkal, Brüsszel jelentésekkel ront az országra

Kósa Lajos egy másik történészóriással, Schmidt Máriával a tusványosi szabadegyetemen. Fotó: botost/444.hu

Kósa Lajos szerint az 1956-os forradalom afféle proto-NER volt. Mint mondta, 1956 októbere azért volt kivételes, mert megvalósult a nemzeti egység, "ha úgy tetszik, a nemzeti együttműködés rendszere". Ez a hasonlata is meg-megbicsaklik, de Kósának sikerült még ennél is ingatagabbat találnia beszédében.

"Az '56-os hősök a tankokkal néztek szembe, mi most holmi európai parlamenti jelentésekkel" - mondta. Hogy hogyan jutottunk az országot katonailag megszálló, klienseit csalással és erőszakkal hatalomba segítő Szovjetunió összemosásáig azzal az Európai Unióval, amelyhez 2004-ben az ország teljes politikai elitjének, így a Fidesznek a támogatásával csatlakozott az ország? Hát úgy, hogy Kósa sajátos, a tényeket teljes mértékben mellőző történelemolvasata szerint 1956-ban a magyar baloldal rontott az országra, és szerinte most is országrarontás történik a magyar baloldal által, csak az most Moszkva helyett Brüsszelbe jár panaszkodni. Ahova a Fidesz is joggal járt amúgy 2006 október 23-a, a rendőri túlkapások után. (Via MTI)