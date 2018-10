A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal helyett jön az Idegenrendészeti Hivatal, ami jobban kifejezi a magyar választók szándékát

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Kovács Zoltán kormányszóvivő délelőtt megtartotta a Kormányinfó című sajtótájékoztatót.

Migránsok

Gulyás beszámolt a szerdai kormányülésről. Elmondta, hogy Pintér Sándor belügyminiszter külön áttekintést adott az európai migrációs helyzetről. Gulyás szerint az európai és magyar titkosszolgálatok jelentései szerint mintegy 70 ezer, Európa felé tartó migráns van a Balkánon, így megerősítették a határt, és felajánlották a segítségüket Horvátországnak.

A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal helyett Idegenrendészeti Hivatal jön létre, ami kifejezi a magyar választók többször megerősített szándékát: Magyarország nem lesz bevándorlóország. Gulyás kérdésre elmondta, hogy a Belügyminisztérium benyújtja majd a módosítási javaslatait a Parlamentnek.

Családok

Azokat a pénzeket, amik felszabadulnak a lakáskassza megszüntetésével, a csok bővítésére fogják költeni. A kedvezményes kölcsönt a 2 gyerekes családokra is kiterjesztik, a 3 gyerekeseknél pedig 15 millióra növelik. Arra a kérdésre, hogy lesz-e olyan támogatási forma, ami nem családi állapothoz között, azt mondta Gulyás, hogy erről még fognak tárgyalni, de a kormány nem titkolt célja a családok támogatása.

Kórházak

A Szent László és a Szent István kórház összevonásával jön létre súlyponti kórház, és a dél-budai kórház is az lesz. A Szent János kórház is súlyponti kórház lesz. Gulyás szerint európai színvonalú ellátás lesz a fővárosban.

Szemetek

A kormány szerint jelentős lobbik mozdultak meg, és jelentős tartozások halmozódtak fel. Üzleti zsarolásoknak nem engednek, nem engednek a rezsicsökkentésből – mondta Gulyás. Ha kell, a katasztrófavédelem is átveheti a szemétszállítást, bár nem ez a cél. Az RTL megkérdezte, tudják-e, mekkora a tartozás, amit rendezni kellene, Gulyás azt mondta, több 10 milliárd forint. Arra a kérdésre, hogy mi köze van a tartozás kialakulásnak a rezsicsökkentéshez, Gulyás azt mondta, hogy sokan azt mondják, nem rossz gazdálkodás, hanem a rezsicsökkentés miatt van ez így, de ők ezt nem így gondolják. Tehát rossz gazdálkodásból.

Tao-k

Kulturális területen jelentős visszaélések voltak, ezért szeretnének új támogatási rendszert bevezetni. Az eddigi támogatásokat jövőre is biztosítják, de nem ebben a rendszerben. Gulyás elmondta, a jelenlegi tao-támogatásból mintegy 30 milliárd jutott a területre. Az lenne a jó, ha pályázati formában, vagy egyéb világos szempontok mentén a kormány döntene a forrásokról. Az ATV kérdésére, hogy az intézkedés része-e a kultúrharcnak, Gulyás azt mondta, kultúrharc nincs, károsnak tartja az ilyet, még akkor is, ha ilyen kijelentések az ő oldalukon is elhangzottak.

Arra a kérdésre, hogy a sport területén volt-e probléma, azt mondta Gulyás, hogy sem a sport, sem a film területén nem találtak rendszerszintű problémát a tao-val, csak kulturális területen.

Óraátállítás

Az óraátállításra vonatkozó kérdésre – miszerint Juncker azt javasolja, meg kéne szüntetni a téli és nyári időszámítást az EU-ban – Gulyás azt mondta, a magyar kormány ezt nem támogatja, elég józanul belegondolni, miért nem, amire Brüsszel nyilvánvalóan nem képes. Gulyás szerint erre a vezetésre majd erről az intézkedésről fogunk emlékezni, nem a migráció elleni fellépéséről.

10 ezer forint a nyugdíjasoknak

A kormány még nem döntött arról, hogy idén is kapnak-e az év végén 10 ezer forintos Erzsébet-utalványt a nyugdíjasok.

CEU

Délután sajtótájékoztatót tart Michael Ignatieff, a CEU rektora. Az ATV megkérdezte, hogy áll az egyetem helyzete, és miért mondták, hogy vizsgálják az elküldött dokumentumokat, amiket az egyetem elküldött, hogy szabályszerűen tudjanak működni Budapesten, amikor a hivatal válaszából kiderült, hogy nem vizsgál semmit. Gulyás azt mondta, Soros nyomást gyakorol, a CEU jogi helyzete világos, Budapesten működik, a kormány a kérdésről nem tárgyalt. Arra a kérdésre, hogy aláírják-e a megállapodást, Gulyás Gergely azt mondta, az oktatási hivatal vizsgálhatja a kérdést, most viszont nem vizsgálja. Arra a kérdésre, hogy a kormány miért nem állapodik meg, amikor a Bard College-dzsal ezt megtette, Gulyás megint csak nem adott világos választ.

Az RTL kérdésére, hogy azt szeretnék-e, hogy maradjon vagy hogy menjen-e a CEU, Gulyás azt mondta, a CEU honlapján az áll, hogy ők maradni szeretnének. Szerinte semmi akadálya nem lenne annak, hogy a felsőoktatási törvény keretein belül találjon az egyetem megoldást. Gulyás elmondta, hogy van egy ún. közös diploma, amire nincs szükség állami vagy parlamenti hozzájárulásra, a CEU akar államközi megállapodást kezdeményezni, tehát tőlük kell megkérdezni, miért akarnak ilyet.

Szűrt rajongók, kisbuszok

Az RTL megkérdezte, hogy milyen alapon szűrték a nézőket október 23-án a színpad előtt Orbán Viktor beszéde előtt, és hogy az önkormányzatok szállították-e a nézőket szervezetten EU-s buszokkal. Gulyás azt mondta, szeretettel várnak minden nézőt, az ezzel kapcsolatos álhírgyártás csak azzal indokolható, hogy az ellenzéki tüntetéseken alig volt valaki. Szervezett szállítás nem volt – állítja Gulyás. Kovács Zoltán elmondta, hogy bármilyen országban csak szigorú szűrés után engedik oda a színpad elé az embereket. Nem kellett belépő, kapukon keresztül engedték be az embereket átvizsgálás után.

Arra a kérdésre, hogy egy svéd néppárti képviselő vizsgálatot akar, amiért EU-s pénzből vásárolt kisbuszokkal szállították a nézőket Orbán EU-t gyalázó ünnepi beszédére, Gulyás azt mondta, nyugodtan tegye meg. Kovács Zoltán felvetette, hogy ők is szívesen küldenének vizsgálóbizottságot Svédországba ugyanilyen okokból.

Ukrán háború

Breuer Péter a Heti Tv-ből arról kérdezett, hogy még egy magyar hivatásos katona meghalt Kelet-Ukrajnában. Gulyás az ukrajnai kisebbségi jogokat korlátozó törvényekről beszélt. A kormány azt látja, hogy a választási kampányban a magyar kártya az egyik fontos politikai tényező.

Tojások

Az Echo Tv arról kérdezett, hogy jobbikosok tojással dobálták meg a közmédia épületét. Gulyás szerint a tojásdobálás nem feltétlenül számít békés véleménynyilvánításnak. A Jobbik valószínűleg a szélsőségességét próbálta bizonyítani.

Európai Ügyészség

Az Euronews megkérdezte, miért nem fogadja el a kormány. A válasz: szuverenitás-korlátozó, mert Magyarországon a közvádat az ügyészség képviseli. Miben más ez az EÜ, mint amit 2009-ben a Fidesz támogatott? A válasz: nem az együttműködés ellen vannak, hanem további hatáskörök Brüsszelbe telepítése ellen, egyébként pedig szakmai kritikák is érték szép számmal a tervezetet. Ilyen formában Gulyás szerint az sem világos, ki irányítaná a nyomozást. Létezhet-e olyan Európai Ügyészség, amit a kormány támogat? Gulyás azt mondta, egyelőre nem látott olyan tervezetet, amit a magyar kormány támogatna.

Cigik

Gulyás Gergely az Azonnali kérdésére elmondta, hogy nem tartja jó ötletnek Lázár János javaslatát, miszerint a 2020 után születetteknek meg kellene tiltani a dohányzást. Gulyás szerint a törvény így csak 2038-ban lépne életbe, ami komolytalan.

Választási program 2019

Hogy lesz-e ilyenje a Fidesznek a 2019-es EP-választásra, Gulyás azt mondta, Szájer Józsefet kell megkérdezni.