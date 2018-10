Egy svéd néppárti képviselő vizsgálatot akar, amiért EU-s pénzből vásárolt kisbuszokkal szállították a nézőket Orbán EU-t gyalázó ünnepi beszédére

Gunnar Hökmark, az Európai Néppárt (azaz az EU-s pártcsalád, amibe a Fidesz is tartozik) svéd képviselője vizsgálatot sürget, hogy az EU megtudja, pontosan hogyan és mire is használták fel Magyarországon az EU-tól érkező támogatásokat. A képviselő azután jelentette ezt be a Politicónak, hogy a lap is szemlézte a 444 posztját, mely szerint EU-s támogatásból vett önkormányzati kisbuszokkal szállították a nézőket Orbán Viktor EU-gyalázó beszédére.



Hökmark szerint az ügy eléggé ellentmondásos, és finoman szólva is kínos, hogy Orbán beszédeiben a nemzetek szuverenitását elvenni akaró gonosz birodalomként festi le az Európai Uniót, közben viszont ennyire szem előtt van, hogy a beszédének közönsége sem jöhetett volna össze Budapesten az EU pénze nélkül.



A képviselő ezen kívül arról is beszélt, hogy őt meglepte a buszoztatás, szerinte ugyanis ha egy politikus csak buszoztatással képes a beszédeire csődíteni akkora tömeget, amekkorát ő akar, az a gyengeség jele. (Politico)