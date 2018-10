Michael Ignatieff, a CEU rektora: „Ami sok, az sok”

A Közép-európai Egyetem (Central European University) vezetése kora délután egy belső fórumon lényegében bejelentette, hogy elköltöznek Magyarországról. Arról, hogy milyen másfél évig tartó huzavona vezetett idáig, és hogy a magyar diplomácia elszámolta magát, itt írtunk.



Az ügyben délután kettőkor tartott sajtótájékoztatót Michael Ignatieff, a CEU rektora, Enyedi Zsolt, Fodor Éva és Máté Liviu. A rektor bejelentette, hogy a CEU kuratóriuma úgy döntött, az amerikai akkreditációjú mester és doktori programjaira jelentkező új évfolyam hallgatói a 2019-20-as tanévtől a CEU új bécsi kampuszán fognak tanulni. A Kuratórium december 1-jével hagyta jóvá a költözést. A döntés oka az, hogy a magyar kormány eddig nem írt alá olyan nemzetközi egyezményt, amely lehetővé tenné, hogy a CEU New York-ban akkreditált amerikai intézményként szabadon működhessen Budapesten.

Azt is mondta, hogy az amerikaiak is úgy találták, minden szabálynak megfelel a CEU, de a magyar kormány három hete arról tájékoztatta az amerikai nagykövetet, hogy nem hajlandó aláírni az egyetem jövőjét biztosító megállapodást New York állammal. Ignatieff azt mondta, így nem tudnak amerikai diplomát kiadni, vagyis arra kényszerítik őket, hogy elhagyják az országot.

A CEU december 1-ig ad haladékot David Cornsteinnek, hogy megegyezésre juttassa őket és a kormányt, utána kénytelenek lesznek Bécsbe költözni. „Hálásak vagyunk Cornstein nagykövetnek a CEU védelmében tett kivételes erőfeszítéseiért. Köszönettel tartozunk az Egyesült Államok Külügyminisztériumának, az Egyesült Államok Kongresszusának, New York Állam Kormányzói Irodájának, és New York Állam Oktatási Hivatalának az érdekünkben tett erőfeszítéseikért” – mondta.

Michael Ignatieff sajtótájékoztatót tart Budapesten 2017. március 29-én. Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

„Minden szükséges lépést megtettünk, hogy megfeleljünk a lex CEU-nak. Számos alkalommal jeleztük, hogy nyitottak vagyunk minden olyan megoldásra, amely garantálja intézményünk integritását és tanszabadságát. Addig vártunk, amíg lehetséges volt” - mondta Michael Ignatieff, a CEU elnök-rektora. „Felelőtlenek lennénk, ha nem készültünk volna fel a CEU hosszútávú működésének biztosítására. Sajnálatos módon a magyar kormányzat elzárkózása attól, hogy egy számunkra is elfogadható megoldást kínáljon, erre a döntésre kényszerített minket.”

A CEU ezzel egy időben közleményt is kiadott, amiben azt írják, hogy a döntés előtt a magyar kormányzat tovább szűkítette a tanszabadságot, törölte a társadalmi nemek tanulmánya szakot, és büntetőadók kilátásba helyezésével korlátozta a migrációval kapcsolatos kutatásokat.



Fodor Éva elmondta, hogy elkötelezettek, hogy annyi programot tartsanak Budapesten, amennyi lehetséges, de ha ezeket is el kell vinniük, további oktatási programokat is indíthatnak, általános oktatási tevékenységet és kulturális eseményeket is tarthatnak az épületükben.

Máté Liviu azt mondta, hogy még van idő, hogy a magyar kormány bizonyítsa, nem cinikus, és nem erőszakolja ki, hogy az állampolgárai kénytelenek legyenek elhagyni az országot, hogy tanulhassanak az egyetemen. Azt is elmondta, hogy ha nem születne meg a megállapodás, február 1-től már nem is vehetnének fel új diákokat.

Michael Ignatieff végül azt mondta, az üzenetük a kuratóriumi döntéssel és a mostani sajtótájékoztatóval az, hogy:

„Enough is enough.” („Ami sok, az sok.”)

Az RTL kérdésére elmondta, hogy a CEU örülne további találkozóknak, de a New York-i fél és a magyar kormány között kell megegyezésnek történnie, a CEU nem tudja, hogy lesz-e még találkozó.

Azt is mondta, hogy szeretnének annyi programot Budapesten tartani, amennyit és ameddig csak tudnak, mert szeretik ezt a várost, sokan magyar állampolgárok közöttük, ez az otthonuk.

Mint mondta, az a probléma, hogy ők próbálnak megfelelni minden szabálynak, de a jelek szerint a magyar kormányt ez nem érdekli. Kérdésre elmondta, hogy a Bécsbe költözés ára nagyon magas, de szükséges megtenni.

A Momentum holnapra, az LMP ifjúsági tagozata két hét múlva szerdára, november 7-re hirdetett szolidaritási tüntetést a CEU mellett.



A Kormányinfón megkérdezték Gulyás Gergely minisztert, hogyan áll az egyetem helyzete, és miért mondták, hogy vizsgálják a kormánynak elküldött dokumentumokat (amik a CEU szabályszerű budapesti működését célozzák), ha egyszer a hivatal válaszából kiderült, hogy a kormány nem vizsgál semmit. Gulyás azt mondta, Soros nyomást gyakorol, a CEU jogi helyzete világos, Budapesten működik, a kormány a kérdésről nem tárgyalt. Arra a kérdésre, hogy aláírják-e a megállapodást, Gulyás Gergely azt mondta, az oktatási hivatal vizsgálhatja a kérdést, most viszont nem vizsgálja. Hogy a kormány miért nem állapodik meg, amikor a Bard College-dzsal ezt megtette, Gulyás megint csak nem adott világos választ. Arra, hogy mit szeretnének, maradjon vagy hogy menjen a CEU, Gulyás azt mondta, a CEU honlapján az áll, hogy ők maradni szeretnének. Szerinte semmi akadálya nem lenne annak, hogy a felsőoktatási törvény keretein belül találjon az egyetem megoldást. Gulyás azt mondta, van egy ún. közös diploma, amire nincs szükség állami vagy parlamenti hozzájárulásra, a CEU akar államközi megállapodást kezdeményezni, tehát tőlük kell megkérdezni, miért akarnak ilyet.