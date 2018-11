Peak-úgynevezett-újságírás: így vedd nagyobbra a mobilod bötűit!

A magyar online média zivataros évtizedeiből idestova uszkvekvázi két és felet böcsülettel lehúzott, minősített veteránként már nem sűrűn fordul elő velem, hogy igazán őszinte, mély, kétségek, skrupulusok, szküllák és karübdiszek nélküli elismerő morgást váltson ki belőlem a nemzetközi internetes újságírás egy-egy rendkívüli szakmai teljesítménye.

A Lifehacker című, egyesült államokbeli publikáció néhány perce közölt How to Crank Up Your Phone's Text Size for Your Parents (Or Yourself) című cikkét olvasva azonban ellenállhatatlanul tört elő belőlem a legmagasabb fokú szakmai elismerésnek ez a csalhatatlan gesztusa.

A Lifehacker invesztigatív mélyfurása azt járja körbe, miképpen növelhetjük meg mobiltelefonjaink bötűméretét. Nem akarnám lespoilerezni a masterpiece slusszpoénját, de a „beállítások” aka. „settings” menüben kell kutakodni!

(Mi, a magunk szerény képességeivel szintén próbálkoztunk már life hackes cikkel, de lássuk be, a mesterekhez képest csak ugatjuk a műfajt.)