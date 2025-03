A Liverpool alapembere megsértődött, miután a Real Madrid csereembere csendre intette a 0-3-as magyar–törökön

Arda Güler a budapesti Magyarország–Törökország Nemzetek Ligája-visszavágó 17. percében összeszólalkozott Szoboszlai Dominikkal, majd csendre intette a magyar válogatott csapatkapitányát, aki a meccs után az NSO Instagram-bejegyzése alatt szúrt oda a török tehetségnek, foglalta össze az eseményeket az M4Sport.hu. A Liverpoolban alapembernek számító magyar játékos azt írta a poszthoz, hogy 1088, utalva a Real Madridban kevés lehetőséghez jutó Güler idénybeli játékperceire.

A meccsrutinnak a vasárnap esti összecsapáson nem jutott szerep, a törökök a kinti 3-1 után Budapesten 3-0-ra nyertek, Güler kezdett a vendégcsapatban, a második gólt ő szerezte az első félidőben. Magyarország simán kiesett a Nemzetek Ligája élvonalából, innentől a B-divízióban folytatja.

photo_camera Szoboszlai Dominik, a futballválogatott csapatkapitánya a 0-3-as magyar–törökön, 2025. március 23-án Fotó: ROBERT SZANISZLO/NurPhoto via AFP

Arda Güler a meccs után ilyeneket mondott a török média munkatársainak: „Ahogy Szoboszlai kapcsán mondtam, a magyarok a meccs során próbáltak minket durvasággal megfélemlíteni, de egy török játékos nem ijed meg. Egyre jobban bízunk egymásban, ha Isten is úgy akarja, jobb eredményeket fogunk elérni.”

Szoboszlai a 0-3 után arról is beszélt, hogy „azok az emberek, akik azt kívánják, hogy a B-divízióban szerepeljünk, most boldogok, de akkor nem lesznek azok, ha visszajutunk.” (via M4Sport.hu)