Nem nyugszanak az amerikaiak, már megint provokálni akarják a grönlandi lakosságot

Usha Vance, az amerikai alelnök felesége a Fehér Ház közlése szerint egy delegáció élén Grönlandra látogat, hogy a történelmi helyszíneket bejárva, az örökséget megismerve kutyaszánversenyen is részt vegyen. A szigetre készül Donald Trump nemzetbiztonsági tanácsadója, Mike Waltz is, Chris Wright energiaügyi miniszter társaságában, ők egy amerikai katonai támaszpontot tekintenek meg.

Múte Egede grönlandi miniszterelnök szerint ezek a látogatások provokációnak minősülnek, mivel egyetlen funkciójuk az erőfitogtatás. A jelzéseket nem lehet félreérteni, mondta Edege. A miniszterelnök arra számít, hogy az amerikai nyomás az elkövetkezendőkben nőni fog.

photo_camera Grönlandi tüntetők tüntetnek Grönlandon Fotó: Christian Klindt Soelbeck/Ritzau Scanpix/AFP

Donald Trump januári hivatalba lépése óta állandó téma, hogy az Egyesült Államok át akarja venni az ellenőrzést a Dániához tartozó Grönland fölött. Az amerikai elnök többször is kijelentette – a grönlandiak, de még inkább a dánok tiltakozása ellenére –, hogy az USA „így vagy úgy” megszerzi a szigetet. Trump szerint a terület a szabad világ védelmét szolgálja, és a szükséges biztonságot csak az Egyesült Államok tudja garantálni.

Múte Egede mindezeket rendszerint úgy kommentálta, hogy a grönlandiak nem akarnak amerikaiak lenni, noha dánok sem. Grönland politikai értelemben jelenleg átmeneti időszakot él, miután március 11-én választásokat tartottak, amelyeken meglepetésre a közvélemény-kutatásokban harmadik helyre mért demokraták nyertek. Ez a párt is a fokozatosan kivívandó függetlenség híve, de Amerikához ők sem kívánnak csatlakozni. A kormányalakításhoz más pártok támogatására is szükségük van a demokratáknak. (The Guardian)