Akkorát buliztak a hinduk Delhiben, hogy csütörtökre mérgezővé vált a levegő

Ekkora szmog maradt Delhiben a fény ünnepe után. Fotó: Nasir Kachroo/NurPhoto

Bár a hatóságok felhívásokban kérték a hívő hindukat, hogy kivételesen ne tűzijátékozzák tele a várost a diváli, vagyis a fények ünnepe örömére, a szerdai ünnepségek után csütörtökön a szó szoros értelmében fojtogató volt a levegő Delhiben. November 8-án reggel a város egy részén az egészségügyi határértéket 66-szorosan meghaladó finomporszennyezést mértek, írja a Guardian.

A várost csütörtökön sűrű füstköd borította, ami még a közlekedést is megbénította. A szennyezés mértéke akkora, hogy az orvosok szerint fejfájást és légzési nehézségeket okozhat csupán a létezés is a városban, hosszú távon pedig krónikus légúti betegséget, tüdőrákot és az értelmi képességek romlását is okozhatja.

A delhi bíróság tavaly a szennyezés várható mértéke miatt szimplán betiltotta a tűzijátékozást. Idén engedékenyebbnek bizonyult, két órányi tűzijátékozást engedélyezett. A delhiek, ahogy tavaly, úgy idén is magasról tettek a tiltásra, a Guardian jelentése szerint a város egyes kerületeiben még csütörtök reggel is hallatszottak pukkanások.