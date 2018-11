A Felcsútnak utólag is sikerült növelnie eleve rekordszintű TAO-ját

Csaknem egymilliárd forinttal több támogatáshoz jutott tavaly a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alaptívány (FUNA) az MLSZ nyilvántartása szerint, mint amennyi pénzt a fejlesztési programjukra jóváhagytak, írja a G7, amely szerint ez valószínűleg példátlan, legalábbis régebben a jogszabályi előírások szerint nem fordulhatna elő. Azok alapján ugyanis csak annyi TAO-t kaphattak volna, amennyit az MLSZ vagy az Emberi Erőforrások Minisztériuma előzetesen jóváhagyott.

Egy tavalyi módosítás alapján idén azonban már lehetőség van a támogatáso összegének utólagos növelésére, akár visszamenőlegesen is. A G7 szerint ez történhetett a FUNA-val is, bár ezt nehéz kikövetkeztetni a közzétett adatokból, egyrészt, mert azok hiányosak, csak a 2015-16-os szezontól hozzáférhetők, másrészt az se példa nélküli, hogy nem frissítik az adatokat. A FUNA a közelmúltban adta át sport- és konfenernciaközpontját, amely a tervezettnél többe került, és amit Mészáros Lőrinc gyerekeinek Fejér B.Á.L. Zrt.-je épített.

A lap szerint a FUNA támogatási összege utólag már másodszor módosul. Ereetileg, tavaly év végén 2,3 milliárd szerepelt az adatbázisban. Már ezzel is a Felcsút volt a leinkább támogatott csapat, de néhány nappal később az összeg több mint a duplájára, 5,4 milliárdra nőtt, most pedig már 6,3 milliárd szerepel a nyilvántartásban. A Felcsút ezzel egy év alatt két és félszer annyi TAO-t szedett be, mint a rendszer indulása óta a második legtöbb pénzt gyűjtő, Nyerges Zsolthoz kötődő Szolnoki MÁV. Az 2011-16 között 2,66 milliárd TAO-t szedett össze, a FUNA ugyanebben az időszakban 13,46 milliárdot. Az összesített rangsor harmadik és negyedik helyén is kormányközeli csapatok állnak, a Mezőkövesd és a Kisvárda. A hagyományos nagy csapatok közül az UTE a támogatási rangsor 5., a Ferencváros a hatodik helyén áll 2,04, illetve 1,95 milliárd forinttal.