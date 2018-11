Közmunkára ítélték a faátültetéseket megrohamozó ligetvédőket

Csoportosan elkövetett garázdaság bűntette, valamint rongálás vétsége miatt közérdekű munkára ítélt a bíróság 11 ligetvédőt, akik tavaly júliusban az 56-os emlékmű melletti területen megpróbálták megakadályozni, hogy a Városligetben zajló építkezés miatt kiássák az ott álló öreg platánfák gyökereit.

Az ügyben a Budapesti XIV. és XVI. Kerületi Ügyészség nyújtott be vádiratot összesen 11 személlyel szemben. A tényállás lényege szerint a Liget Budapest Projekt ellen tiltakozó Ligetvédő csoport aktivistái tavaly július 4-én a Budapest XIV. kerület, 56-os emlékmű melletti területen előre be nem jelentett, spontán rendezvényt tartottak, hogy az aznapra szervezett faátültetés ellen tiltakozzanak. A spontán rendezvényt a rendőrség feloszlatta, de az aktivisták továbbra is a helyszínen maradtak.

A kordonnal elhatárolt építési területnél a vádlottak közül nyolcan, további tizenkét ismeretlen társukkal együtt a délutáni órákban több kerítéselemet is megrongáltak, azokat meghajlították, megtépték, rángatták, és ezzel a bíróság szerint összesen több mint 60.000 forint kárt okoztak.

Egy másik ügyben, az aktivisták közül ketten, három másik vádlott-társukkal együtt 2018. április 10-én délelőtt a XIV. kerület, Ötvenhatosok terén a Néprajzi Múzeum építkezési területét körülvevő, OSB lapokból álló kerítés egyik oldalát többször megrúgták, amitől az OSB lap betört. Az így keletkezett résen keresztül a vádlottak bemásztak az építkezési területre, ahol a bíróság szerint biztonsági őröket trágár kifejezésekkel illették, feléjük köptek, továbbá egyikük egy korábban letört OSB lap darabjával az egyik biztonsági őrt megdobta. Később tömegverekedés alakult ki a Valton emberei és a ligetvédők között.

A kerületi ügyészség vádirata alapján a Pesti Központi Kerületi Bíróság az ügyben büntető végzést hozott: a tárgyalás mellőzésével, az ügyiratok alapján valamennyi vádlottal szemben 200-250 óra közötti tartamú közérdekű munka büntetést szabott ki. A kerületi ügyészség nem kérte tárgyalás tartását, így a végzést tudomásul vette. (Ügyészség)