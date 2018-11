Orbán Gruevszkiről: Az ember tisztességesen bánik a szövetségeseivel

Orbán Viktor péntek reggel megtartotta szokásos rádióinterjúját. Nagyjából kéthetente tart ilyen, ezeken általában az általa fontosnak tartott ügyekről beszél, hogy lássuk is, milyen ez, itt egy rövid részlet a két héttel ezelőtti interjúból:

Ezen a héten az első kérdés természetesen a

migránsokra

vonatkozott, és arra, hogy Habony szlovén lapja, majd az Origo megírta, hogy a bevándorlóknak névtelen bankkártyákat oszt az EU, az ENSZ, Soros és Lucifer, a sötétség hercege. (A megjelent hírek azonban erősen ferdítik a valóságot.)

Orbán azt mondta, az EU most a választások előtt utoljára támadást indított a bevándorlásellenesek ellen, a névtelen bankkártyák ügye pedig őt is sokkolta. Hiszen olyan embereknek adnak bankkártyákat, akik veszélyt jelentenek az európaiak biztonságára. Orbán szerint a fideszesek ostromolják az EU bürokráciáját, hogy legalább kiderüljön, kinek a pénzéből megy ez az egész program, nehogy abból menjen, amit „mi befizetünk”. Orbán ebből a szempontból megnyugodhat, abból a pénzből biztos nem megy, hiszen Magyarország kevesebben fizet be, mint amennyit kap az EU-tól, így az EU nem tud senkinek semmit adni abból, amit Magyarország fizet be.

Szóba került még a

migránsvízum

is, ami Orbán szerint rossz és veszélyes. A miniszterelnök elmondta, hogy ő amúgy bevándorlásellenes (hátha valaki elfelejtette volna). Orbán szerint egyébként a migránsok között feltűnően sok a bűnöző, de ezt Európában nem lehet kimondani, mert elhallgattatják, cenzúrázzák az embert. De szerinte „az emberek nem bambák, nem szamarak”, nem lehet őket ezzel félrevezetni.

Előkerült a Brexit is, Orbán szerint a megállapodás kielégítő, a magyar munkavállalók jogai nem fognak sérülni.

Gruevszkiről Orbán azt mondta, az a legfontosabb az ügyben, hogy Magyarország lassan 30 éves demokrácia, nem az első eset ez, van gyakorlatunk abban, hogyan kell az ilyen ügyeket kezelni, érkeztek már ide más országokból nagyhatalmú vezetők menedékkérelemmel. Ez az ügy azért szült nagyobb botrányt, mert Macedónia migrációs szempontból kulcsfontosságú állam. Orbán szerint Gruevszki nélkül, aki kerítést épített a macedón határra, nem sikerült volna megvédeni a magyar déli határt sem.

„Az ember tisztességesen bánik a szövetségeseivel” - mondta a miniszterelnök, aki szerint Gruevszki az ő és a magyarok szövetségese.

Vannak azonban ellenérdekelt felek: Soros György. Soros szervezetei hányják most is a kormány szemére a Gruevszki-botrányt, Orbán szerint nem véletlen, hogy ebben a témában is olyan szervezetek támadják őket, amelyek amúgy a bevándorlást is pártolják.

Gruevszkinek azonban nem a kormány adott menedékjogot, hanem a hatóságok, a kormány távol tartja magát ettől az ügytől, még a macedón igazságszolgáltatást sem akarják minősíteni a magyar kormánytagok. Ezek az eljárások azonban Magyarországot nem befolyásolják, a magyar kormányt csak a magyar döntések befolyásolják, így pedig garantálni fogjuk a menedékes Gruevszki biztonságát.

Igaz az is, hogy a macedónok kérték a szökevény kiadását, de Orbán szerint ennek is megvan a maga jogi útja, majd aszerint lezajlik az eljárás, és megszületik a döntés.

Az ukrán-magyar viszonyról azt mondta, Budapest ukránbarát politikát folytat, Kijevtől is elvárják, hogy ők meg magyarbarát politikát folytassanak, enélkül nem vezet út számukra sem az EU-ba, sem a NATO-ba.