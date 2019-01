Orbán: Nem ér a nevem

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön délelőtt kiállt egy teli teremnyi magyar és külföldi újságíró elé, és tartott egy sajtótájékoztatót. Bármilyen kérdést fel lehetett neki tenni, fejenként akár kettőt-hármat is. Orbán egyik válasznál sem látszott elbizonytalanodni, mindenre volt valamilyen reakciója, felelt külföldi és magyar, független és kormánypárti újságíróknak egyaránt.

A rendezvény célja és üzenete az volt, hogy a kormány mindenkinek megmutassa: milyen jó állapotban van a főnök, megfelel minden kérdésre, vág az esze, nem inog meg. Kellett is ez a fideszes tábornak: a rabszolgatörvénynek is nevezett túlóratörvény elleni tüntetések idején Orbán nem igazán állt nyilvánosság elé, a véleményét csak szokásos péntek reggeli rádióinterjújában mondta el. Márpedig Orbánnak időről időre személyesen is konfrontálódnia kell néhány újságíróval, hiszen a rendszer egyik alapja, hogy Orbánban mindenki bízhat, hogy neki van egy terve, és hogy neki mindenre megvan a válasza.

Nyolc éven át fenntartani ezt a látszatot kétségtelenül hatalmas munka, nem is véletlen, hogy sok követője és ellenfele is kivételes zseninek tartja a magyar miniszterelnököt.

De ha jobban megnézzük, mi is történt ezen a sajtótájékoztatón, látható, hogy Orbán már nem elsősorban az eszét használja ezeken a rendezvényeken, hanem a miniszterelnöki éveiben felhalmozott tekintélyt, a válaszaiban pedig abból tud csak előnyt kovácsolni, hogy nyilvánosan arcon röhög minden szabályt, még azokat is, amiket egyébként ő maga fektetett le.

Jól látszott ez a hvg.hu kérdésénél, ami Orbánt egyik 2015-ös állításával szembesítette, miszerint addig nem reagál érdemben a korrupcióval kapcsolatos vádakra, amíg nincsenek fideszesek a 10 leggazdagabb magyar vállalkozó között, most pedig már nemhogy vannak, de a Forbes listáját már Mészáros Lőrinc, a miniszterelnök barátja, gázszerelője és a Fidesz korábbi felcsúti polgármestere vezeti.

Orbán erre azt mondta, ő az ilyen listákon csak kuncogni szokott, ezeket nem szabad komolyan venni, az emberek azért fizetnek, hogy felkerüljenek és hogy ne kerüljenek fel. Azt sajnos nem mondta, hogy Mészáros vajon azért fizetett, hogy felkerüljön, vagy nem fizetett azért, hogy ne kerüljön fel, utóbbi eset egyébként szintén azt jelentené, hogy Mészáros Lőrinc vagyona valóban nagyon jelentős.

Mikor az újságíró visszakérdezett erre, Orbán rátért a szokásos védekezésre: üzleti ügyekről nem nyilatkozik. Ezt válaszolta kivétel nélkül mindegyik kérdésre, ami azt firtatta, hogyan gazdagodott közbeszerzéseken súlyos tíz- és százmilliárdokkal Orbán 8 éves miniszterelnöksége alatt a veje, a szomszédja, a barátja és a kollégiumi szobatársa is, ezt mondta a 444-nek is: üzleti ügyekről nem nyilatkozik.

Orbán tehát nem kimagyarázta magát, nem helyezte újabb megvilágításba a tényeket, nem hozott fel új (és valós) tényeket, nem cáfolt semmit, nem tagadott semmit, nem riposztolt zseniálisan, nem vágta ki magát puszta ésszel és ravaszsággal a szorult helyzetekből:

egyszerűen nem válaszolt azokra a kérdésekre, amikre nem akart.

Legyünk őszinték magunkhoz: Orbán igenis szokott nyilatkozni üzleti ügyekről, és igenis van köze a környezete példátlan gazdagodásához, ha nem ő lenne a miniszterelnök és a Fidesz vezetője, biztosan nem Mészáros Lőrinc lenne az ország leggazdagabb embere, nem Tiborcz István referencia nélküli cége cserélte volna le a közvilágítást a magyar nagyvárosokban, és nem Simicska Lajos lett volna a legbefolyásosabb építési vállalkozó az országban addig, amíg össze nem veszett Orbánnal. Hogy Orbánnak mennyi köze van ehhez az egészhez, abból is látszik, hogy míg Simicska cégei 2015 eleje előtt rengeteg közbeszerzésen nyertek, miután gecinek nevezte a miniszterelnököt, meg szinte egyen sem.

De erről Orbán nem akar beszélni, ezért nyilvánvaló kamukkal elhajol az erre vonatkozó kérdések elől.

A hvg.hu, kiindulva abból, hogy Orbán minden eszközt bevet annak érdekében, hogy elkerülje a válaszadást a neki nem tetsző kérdésekre, a miniszterelnököt egyik saját korábbi kijelentésével szembesítette. Nem is túl régi kijelentésével, nem a rendszerváltó Orbán Viktor liberális nyilatkozataival jöttek, hanem a már bőven illiberális magyar miniszterelnök 2015-ös kijelentésével. Logikailag: Orbán korábban azt mondta, x ügyről akkor beszél, ha y esemény bekövetkezik. Y esemény mostanra bekövetkezett, a hvg.hu pedig megkérdezte Orbánt x ügyről.

Erre pedig Orbán azzal válaszolt, hogy nem, y esemény nem is következett be, azaz a listák, amik szerint Mészáros Lőrinc az ország leggazdagabb, vagy második leggazdagabb embere, hülyeségek. Eszerint tehát azt, hogy tényleg van-e fideszes a 10 leggazdagabb magyar között, kizárólag Orbán dönti el, hiszen nekünk, halandóknak, csak a nyilvános vagyonlisták állnak rendelkezésünkre.

Ilyen sajtótájékoztatót akár hetente is tarthat a miniszterelnök, válaszolnia már úgysem kell semmire. Úgy pedig nem nehéz zseninek látszani, ha valaki még a saját maga által lefektetett játékszabályokat is csak akkor tartja be, ha épp ehhez van kedve.