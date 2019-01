Egy orosz startup világító hirdetéseket lőne fel az űrbe

Az orosz startup, a StarRocket elképzelése az, hogy hirdetéseket engednének fel az égboltra, melyek aztán sötétedés után nagyvárosok egén hirdetnének cégeket vagy jelenítenének meg logókat.

Az Orbital Display névre keresztelt technológia alacsony Föld körüli pályára állított műholdak együttesére épül: a Földtől 430 kilométeres távolságra keringő apró műholdak egy előre beállított mintába rendeződve vernék vissza a napfényt. A cég szerint nemcsak logókat és rövid hirdetéseket tudnának így fényesen visszatükrözni, de szükség esetén kormányok üzenhetnének is így az embereknek, például egy vészhelyzet során.

A vállalat tervei szerint az első tesztfellövés idén nyáron megtörténhetne, és a projekt 2021-től kapcsolna teljes működésre, persze ha sikerül addig elég pénzt összeszedniük. A startup alapítója, Vladilen Sitnikov szerint az emberi alaptermészet része, hogy mindent hirdetni akarunk, és szerinte a márkák egy csodálatos részét teszik ki az emberiség teljesítményének. Magát Elon Muskhoz hasonlította.

Ugyanakkor nem meglepő módon, a csillagászok egyáltalán nincsenek oda az ötletért. A nagyvárosok égboltja már így is rettentően fényszennyezett, ha pedig az égbe is fényt visszaverő és így világító tárgyakat kezdünk el fellőni, sokkal rosszabb lehet a helyzet.

A projektről beszámoló astronomy.com újságírója mégis azt találta, hogy az összes általa megkérdezett csillagász attól tart, ha nem is pont ez a projekt, de valami hasonlóan a megjelenése a közeljövőben elkerülhetetlen lesz. Vannak műholdak, melyek már most is sok fényt vernek vissza, de a direkt fényességre kitalált és ezért fellőtt műholdak egy új szintet jelentenének.

Csillagászok azt is megjegyezték, hogy az Orbital Display nem lenne mindig látható sötétedés után sem, és a kiválasztott pályától függne, hogy mely napokon tűnne fel az égbolton.



Problémát jelent az is, hogy az űr a Föld körül kezd nagyon zsúfolt lenni, jelenleg is több mint 20 ezer tárgy kering ott, ami nehezíti a tudományos célú műholdak működését is. Csillagászok szerint a Földön zajló kutatást is komolyan zavarhatja, ha további fényes testeket lövünk fel az űrbe, főleg ha mindez csak kereskedelmi célokból történik.



Sitnikov szerint viszont egy-egy hirdetés csak hat percre bukkanna fel az égen, ennyi ideig kapnának ugyanis a műholdak úgy napfényt, hogy az látszódjon idelenn is, ez pedig gyakorlatilag egy kávészünetnyi idő csak.



Vannak kutatók, akik eleve szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy egy tényleg kivitelezhető ötletről van-e szó, és nem csak egy ügyes marketinghúzás az egész. Szerintük ugyanis a kinézett műholdakat nagyon nehéz úgy formációban tartani, hogy tisztán kivehető maradjon egy felirat vagy egy logó. (Astronomy)