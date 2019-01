Az Amerikát lázban tartó fehér-indián összecsapás a jelek szerint azzal kezdődött, hogy az antiszemita Fekete Héber Izraeliták szekta tagjai rátámadtak az őslakosokra

Egészen szürreális fordulatokat vesz az amerikai közvéleményt vasárnap óta izzásban tartó botrány, ami kezdetben elvileg arról szólt, hogy miután két washingtoni tüntetés közönsége összekeveredett, egy csapat trumpista sapkát viselő fehér katolikus középiskolás inzultálni kezdett néhány őslakost, akik erre dobolással reagáltak.

Most már úgy tűnik, hogy a dolgok talán egészen másképp történtek, de egy biztos: senki sem tudja pontosan, hogy hogyan, de az szinte biztos, hogy nem úgy, ahogyan 24 órája tudni véljük.

A lényegében a teljes világsajtó által megírt - és tegnap általunk is átvett - alaphír szerint a Kentucky állambeli Covington Catholic High School gimis diákjai, akik egy abortuszellenes tüntetés miatt voltak éppen Washingtonban, Donald Trump elnök kampánysapkáját viselve "Építsd fel a falat!" skandálással inzultáltak egy csapat amerikai őslakost, akik éppen a saját jogaikért tüntettek. A helyszínen készült videók alapján megírt cikkek főszereplője az a diák volt, aki vérlázító pimaszsággal bámult bele, nagyjából 10 centiméterről egy méltóságteljesen doboló idős őslakos arcába, a legalapvetőbb a történelmi tényekkel is hadilábon álló, rasszista trumpizmus jelképeként.

Hiába voltak gyerekek a főszereplők, az ügyben sokan - köztük sima kommentelők és szenátorok is - azonnal fejeket követeltek, a diákok családjai gyorsan megkapták a halálos fenyegetéseket, sőt maga a katolikus iskola is olyan közleményt adott ki, ami szerint az ilyen viselkedés nem felel meg az elveiknek és a belső vizsgálat után akár kis is rúghatják az érintett tanulókat.

Kezdetben puszta akadékoskodásnak tűntek azok a posztok, amik szerint a vasárnap publikált videók egyikén sem hallani az "Építsd föl a falat!"-skandálást, amire nincs semmiféle bizonyíték a videókon szereplő őslakos politikai aktivista szavain kívül.

Azóta azonban újabb, sokkal hosszabb felvételek is napvilágra kerültek, köztük egy közel kétórás is, amik egyrészt kontextusba, másrészt egészen más megvilágításba helyezik az ügyet, amiről azóta Nick Sandmann, a főszereplő diák is részletes nyilatkozatot adott.

Mindezek alapján a következőképp rekonstruálható az eset:

A sztoriban eleve nem két, hanem három tüntető csoport szerepelt. Az egész konfliktus eleve közel egy órával a rövidebb videókon bemutatott dobolós farkasszemnézés előtt kezdődött. Méghozzá azzal, hogy a Fekete Héber Izraeliták nevű, kifejezetten szélsőségesnek számító, a nevük ellenére gyakran antiszemita nézeteket hangoztató, ezen felül homofób, rasszista és fehérgyűlölő szekta néhány tagja durva bekiabálásokkal kezdi provokálni az Őslakos Népek Menete nevű tüntetés indián résztvevőit és a közelben nézelődő turistákat. A trumpista fehér diákoknak ekkor még nem osztottak lapot. A Fekete Héberek és egyes őslakos tüntetők szópárbajba bonyolódnak.

A héberek egy adott ponton a "buzi köcsög Trump"-ról kezdenek kiabálni, ekkor veszik észre, hogy a közelben ott áll a kentucky katolikus középiskolások piros Trump-sapkájukról könnyen felismerhető csapata, akik eddig semmilyen módon nem vettek részt a két kisebb csoport szóbeli konfliktusában. Az egyik fekete héber ekkor nagy hangerővel "egy csapat fehér, vérfertőzésből született gyereknek" nevezi őket. A betámadott diákok egy ideig meglepetten néznek, értetlen arccal, majd szoros csoportba állnak össze.

Ezek után az őslakos aktivista az, aki dobolva odamegy a diákok csoportjához, nem pedig fordítva, ahogy az első beszámolókból kitűnt. A diákok a hosszú videó tanúsága szerint utat adnak az őslakos csoportnak, míg azok szembe nem talákoznak a híres-hirhedtté vált Sandmannal, aki - nézőpont kérdése, hogy pimaszul, kihívó arccal vagy az átélt eseményektől lefagyva - bámul az arcába. Az azonban biztos, hogy nem ő mászott bele az őslakos arcába, hanem fordítva. A diákok ekkora hangosan skandálni-énekelni-táncolni kezdenek. Hogy még cifrább legyen a dolog, a hosszú videót készítő fekete héber aktivista mindeközben olyanokat kiabál, ami arra utal, mintha az általuk korábban betámadott őslakos mintegy az ő védelmükben ment volna oda a fehér diákokhoz.

A vasárnapi közfelháborodást kiváltó videók nagy része ezen a ponton kezdett forogni, az őslakos aktivisták szemszögéből. Ezeken valóban úgy tűnik, hogy egy csomó izgága fehér körbevett néhány indiánt és vadul skandálnak-táncolnak körülöttük, míg a vezetőjüknek tűnő fiú nem ad utat az idős férfinek.

Simán elképzelhető ugyan, hogy a diákok vagy egy részük olyanokat is skandált, hogy "Építsd föl a falat!" - egyikük egyszer olyan mozdulatot is tesz, mintha tomahawkkal harcolna - de erre még mindig az őslakos aktivista állítása az egyetlen bizonyíték.

Nick Sandmann, az érintett diák közleményében azt állította, hogy miután véget ért az ő tüntetésük, éppen a buszukra vártak, amikor a Fekete Héber Izaeliták kiszúrták a piros Make America Great Again-sapkáikat és gyűlölködő kiáltásokkal kezdték inzultálni őket, olyasmikkel, hogy "rasszisták, bigottak, fehér söredék, buzik és vérfertőzés eredményei". Sandmann állítása szerint egy fekete iskolatársuknak azt kiabálták, hogy "ki fogják operálni a szerveidet".

A diák szerint ekkor engedélyt kértek a felügyelő tanáruktól, hogy az iskolájuk jelszavait skandálhassák és táncait adhassák elő, ellensúlyozandó a gyűlölethullámot.

Az AP cikke szerint végül is az egyik ilyen tánc miatt ment oda hozzájuk az őslakos aktivista Nathan Phillips a csoportjával, a diákok ugyanis az új-zélandi maorik híres táncát, az ország rögbiválogatottja által minden meccsük előtt előadott hakát is előadták, amit az indián tiszteletlenségnek érzett. Mind ő, mind Sandmann azt állítják, hogy a felforrósodott hangulat lenyugtatása végett nézték szótlanul egymást, nem pedig tiszteltlenségből vagy provokálási szándékkal.

Sandmann azt mondja, ő senkit sem hallott a falról skandálni, Phillips azt állítja, hogy ő igen. Az őslakos vezető egy telefoniterjúban arról beszélt, hogy ő alapvetően a fekete héberek és a fehér diákok közötti feszültség csillapítása végett ment oda dobolni. Sandmann azt is állítja, hogy amíg Phillips oda nem ment hozzá, ő eleve észre sem vette, hogy őslakosok is vannak a közelben, annyira el voltak foglalva a fekete héberekkel. A sokakat felháborító pimasz mosolyáról azt mondta, azt azért eresztette el, hogy ezzel is jelezze Phillipsnek, nincsenek agresszív szándékai.