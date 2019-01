Karlendítős esküvői videó került elő Sneider Tamás jobbikos képviselő feleségéről a kormánymédiában

Egy három évvel ezelőtti esküvőn készült esküvői videóból mutatott be felvételeket a hétvégén a Hír tévé, az anyag pedig sorra jelenik meg a kormányzati médiakonglomerátum csatornáin.

A cikkek arról számolnak be, hogy Sneider „Roy” Tamás, az egri jobbikos képviselő esküvőjén a menyasszony náci karlendítést mutatott be, a lakodalomban homofób és rasszista viccek hangzottak el a vőfély-műsorvezető szájából, mindezt pedig a Jobbik akkori vezetése, a többi között Vona Gábor pártelnök és Szabó Gábor pártigazgató is megszemlélte, miután mindketten meghívottak voltak.

Az egyik kiemelt felvételen Sneider és felesége, Szabó Edit Édua látható, amint esküvőjükön fotózkodnak. Szabó Sneider nyakában ül és – a többi között – többször is náci karlendítésre illetve a Fradi-tábor karlengető köszönésére emlékeztető mozdulatot tesz.



A másik jelenetben a vőfély-műsorvezető barát látható, aki Fekete Pákót és egy ismert magyar tévést parodizálva azon viccelődik, hogy nem szokott ahhoz, hogy egy férfi és egy nő összeházasodjon. Az anyag ezután részletesen beszámol arról a közismert tényről, hogy Sneider a kilencvenes években az egri skinheadmozgalom központi figurája volt.

A felvétellel kapcsolatban megkerestük Sneider Tamás képviselőt. Szerinte a felvételen „szórakoznak és poénkodnak” a résztvevők. „Még számos poént adhat közre az Enyveskezű médiája, amiből kedvük szerint kihozhatják, hogy homoszexuálisok vagy Soros-ügynökök vagyunk” – közölte Sneider. A felvétel szerinte egy N1 tévés, később a Mi Hazánk mozgalomhoz pártolt személytől kerülhettek a kormánymédiához.

„A feleségem még a vágott felvételen is több kézmozdulatot tesz. A szépségkirálynő jelet sem azért mutatta, mert szépségkirálynőnek gondolná magát, és bármilyen karlendítéshez hasonló mozdulatot sem azért tett, mert nácinak gondolná magát” – közölte a képviselő.

Sneider szerint a felvétel bemutatásának a célja, hogy az utóbbi időkben visszaerősödő Jobbikot lejárassa a kormányzati propaganda, miután a Mi Hazánk mozgalom megalapításával, és a Jobbik szervezetének szétzilálási szándékával nem sikerült kellő eredményt elérni.



A képviselő rendőrségi feljelentést tett a videók nyilvánosságra hozatala miatt, illetve pert indít az azt bemutató orgánumok ellen is.