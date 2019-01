A fideszes médiaalapítvány kuratóriumi elnöke szerint végre létrejöhet a médiaegyensúly, hiszen máig liberális túlsúly van

A 476 médiatermékből álló Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány kuratóriumi elnökével, Varga István egykori fideszes országgyűlési képviselővel készített interjút a 24.hu.

Varga azzal kezdte, hogy a média egy része folyton fröcsög, „például azoknak a diktátorozós cikkeknek a szerzői, akik a brazil elnöknél tett orbáni látogatásról írtak”.

A 24.hu újságírója erre említette, hogy a fideszes sajtó sok esetben hazugságok és rágalmazások miatt volt kénytelen helyreigazítani, például a „Vona Gábor homoszexuálisát taglaló cikkekről is kiderült, hogy nem igazak”. Varga erre azzal vágott vissza, hogy: „Ahogy a mi frakcióvezetőnket, Kocsis Mátét homoszexuálisnak beállító anyagokról is.” Azt a felvetést, hogy Kocsist egy interjúban nevezte melegnek Ungár Klára, nem a baloldali sajtó állította ezt róla, Varga így kente el: „Akárhogy is, ezekből az esetekből is látszik: a kiegyensúlyozott és hiteles tájékoztatás lenne a legfontosabb.”

Varga szerint az alapítvány célja a nyomtatott sajtó védelme. Arról, hogy a MÚOSZ szerint ez fura, hiszen tévék, hírportálok és rádiók is szép számmal vannak az alapítványnál, azt mondta a MÚOSZ-ról: „nevezhetnénk őket álcivileknek is”.

Varga így védte a teljes megyei sajtó elfideszesítését: „1988 óta benne vagyok a politikában, részese voltam az Antall-kormány megalakulásának. Abban az időben minden megyei lapot a pártközpontból irányítottak.” Arról, hogy most is ez van, vicc nélkül ezt mondta:

„Ne kezdje ezt, kérem, szó nincs erről. Szóval az akkori 19 megyei lapot átjátszották külföldi kiadóknak, mint például az Axel Springernek, ami igazán nem keresztény, konzervatív értéket képvisel. Akkor eltolódott minden a baloldalra. Most az alapítvánnyal talán létrejöhet a médiaegyensúly, hisz a mai napig a liberális oldal maradt túlsúlyban.”

Bár ez tényszerűen nem igaz, kitart amellett, hogy „nincs ebben semmi púder”, „a médiaegyensúlynál az egész piacot kell nézni”, és bár a vidéki sajtó fideszes, „ha a teljes médiapiacot összességében nézzük, nagyon is” kiegyensúlyozott a tájékoztatás. (Ez egyébként nem igaz.) Szerinte „ne ejtsünk krokodilkönnyeket a liberális sajtóért”, „ha a keresztény, nemzeti, konzervatív újságírás megteremtéséért jött létre az alapítvány, máris törököt kiáltunk a médiakoncentráció miatt, ami lenyomja a másik oldalt”, pedig ez lehetetlen.

Varga elmondta, hogy „kormánydöntés alapján a nyomtatott médiakultúra megmentése közérdek, ezért az alapítványt nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítette”, „így más helyzetbe került”, és ez:

„Nem trükk! Az Alaptörvényben is szerepel a keresztény, nemzeti, konzervatív felfogás.”

Szerinte meg kell vizsgálni, hogy „a keresztény, nemzeti újságírás nemzetstratégiai cél-e”, mert „ha nem, akkor az alaptörvényt kérdőjelezzük meg”. De elismételte, hogy nem akarják leigázni a másik oldalt.

Varga szerint „a GVH megvizsgálta és rendben találta az ügylelet”, majd arra a közbevetésre, hogy nem vizsgálta meg, azt mondta: „A GVH tudomásul vette. Tényleg nem értem, mi a probléma. Ugyanilyen non-profit alapítványi rendszer működik Norvégiában, Svédországban, Dániában és Nagy-Britanniában.”

Arra a kérdésre, hogy bosszút állnak-e a Horn-kormány idején tapasztalható baloldali médiatúlsúlyért, azt mondta:

„Akkor nem mondhatná ez az oldal magát keresztényinek és konzervatívnak.”



Arról, hogy ha a nyomtatott sajtót védik, a Népszabadságot vagy a Magyar Nemzetet miért nem mentették meg, Varga azt mondta, Liszkay Gábor „sajnos ehhez egy kicsit későn találta ki ezt az alapítványi formát, hamarabb kellett volna belevágni”. Állítása szerint Liszkay – aki állítólag kitalálta az alapítványi formát – kereste meg, és bár nincs tapasztalata a sajtóval, azt mondja: „Nem kérdezősködtem. Ha megbíznak egy fontos feladattal és érzek erőt hozzá, elvégzem.”

Szerinte az alapítvány működését a józan ész alakítja majd ki, és „közben hátha létrejön a médiaegyensúly és a két oldal tiszteli majd a másikat”. Varga azt állítja, az alapítványhoz csatlakozó médiumok önként, „írásban jelentkeztek”, ők pedig megvizsgálták a kondíciókat és az alapján döntöttek. „Ebben a formában átlátható lesz minden. Mivel az alapítvány non-profit, a tulajdonos nem veszi ki az osztalékot, mi pedig garantáljuk, hogy jó célra megy a pénz” – mondta.

Varga azt mondta, „közvetlen politikai tevékenységet” nem folytatnak, pedig Bajkai István fideszes képviselő is kuratóriumi tag, de „kuratóriumi tagként nem folytat politikai tevékenységet, az alapítványban nem politizálunk”.

Varga István a Varju Lászlóval szembeni MTVA-s fellépésről azt mondta: „Ez csak műsor, kamu, a képviselői magatartás legrosszabb formája.” Ő egyébként semmiképp sem olvasta volna be az ellenzék petícióját a köztévében. (24)