Egy új dokumentumfilm szerint Michael Jackson ékszert adott a szexért egy kisfiúnak

Michael Jackson elhagyja a kaliforniai tárgyalótermet 2005-ben, ahol többek között gyerekmolesztálással vádolták meg Fotó: POOL/Getty Images/AFP

Pusztító és zavarba ejtő alkotás a Leaving Neverland című négyórás dokumentumfilm - ebben gyakorlatilag minden kritikus egyetért, aki megnézte a premiert a Sundance filmfesztiválon. De az is látszik, hogy a film elkeseredett vitákat vált majd ki.

Michael Jackson családja például azt sérelmezi, hogy az egész alkotás két férfi és a családjuk vallomásaira épül, vagyis nem szólal meg a „másik oldal”. A fesztivál közönségétől viszont hatalmas ovációt kapott Wade Robson és James Safechuck, amiért ilyen nyíltan beszéltek arról, mi történt köztük és a világsztár között, amikor 7 és 10 évesek voltak.

A 2009-ben elhunyt Michael Jackson mindig is tagadta, amit most ez a két harmincas éveiben járó férfi állít, vagyis hogy szexuálisan kihasznált kisfiúkat.



A film szerint az egyikük ékszereket kapott szexuális aktusokért cserébe, hogy aztán egy esküvő-szerű ceremónián „össze is házasodjanak”.

Amikor 2003-ban rendőrök kutatták át a híres Neverland Ranch-et, mert egy másik fiú azt állította, hogy Jackson molesztálta, akkor pont a filmben most szereplő Wade Robson volt az egyik legfontosabb tanú, aki bizonyította az énekes ártatlanságát. A férfi azóta apa lett, és egy interjúban azt nyilatkozta, hogy két idegösszeomlás után tudta csak bevallani a terapeutájának, hogy mit tett vele Jackson. 2013-ban aztán pert indított Jackson örökösei ellen, de a bíró elutasította a keresetet azzal az indoklással, hogy a férfi túl sokáig várt.

James Safechuck nem volt nagy rajongója Jacksonnak, de miután közösen szerepeltek egy 1987-es Pepsi-reklámban, az énekes vitte magával mindenhová mint táncost, és egy idő után már együtt is aludtak. A fiú szülei örültek neki, hogy a nagy sztár ennyi időt tölt a fiúkkal, és megtanítja táncolni.



Nem lenne meglepő, ha a hamarosan az HBO-n is látható új dokumentumfilm befogadástörténetének része lenne egy-két bírósági eljárás is. A filmkritikusok mindenesetre sokkoló hatásról számoltak be, a filmfesztiválon a vetítés közben egészségügyi szakemberek vártak az esetleg segítségre szoruló nézőkre. Több újságíró is arról írt, hogy a film után nem lehet úgy hallgatni Jackson zenéjét, mint előtte. (BBC, Daily Mail, IndieWire)