Fidesz: Elfogadhatatlan bátorítani az antiszemitizmust

A Fidesz a holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából az alábbi közleményt adta ki:

„Egyetlen nemzedék sem felejtheti a holokausztot, ami a 20. században több millió ember, köztük több százezer magyar megsemmisítéséhez vezetett. A szabadjára engedett antiszemitizmus terrort, népirtást, és totális háborút hozott Európára és a világra. Azt hittük, hogy ez nem ismétlődhet meg, most mégis sok zsidó ember újra félelemben él Nyugat-Európában, mert a tömeges bevándorlással együtt az antiszemitizmust is rászabadították a kontinensre. Történelmi bűnt követnek el, akik antiszemita bevándorlók tömegeit engedik Európába és azok a magyar ellenzéki pártok is, akik a hatalom reményében képesek összeborulni az antiszemita, szélsőséges politikai erőkkel. Elfogadhatatlan bátorítani az antiszemitizmust Európában és Magyarországon is.”