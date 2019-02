Olyan sok nemi erőszak történik Sierra Leone-ban, hogy szükségállapotot kellett kihirdetni

Sierra Leone elnöke, Julius Maada Bio csütörtökön szükségállapotot hirdetett, miután az elkövetett nemi erőszakok száma közel megduplázódott az országban. Az elnök azután döntött a szükségállapot elrendelése mellett, miután több, kifejezetten kegyetlen eset is napvilágra került.



Tavaly több mint 8500 nemi erőszakot regisztráltak a 7,5 milliós országban, ez majdnem a duplája a 2017-es számnak. A támadások egyharmada gyerekek ellen történt.

Bio elnök azt is bejelentette, hogy a gyerekek elleni támadásokat mostantól életfogytig tartó börtönnel fogják büntetni.

Julius Maada Bio Fotó: SIA KAMBOU/AFP

Az egyelőre nem tiszta, mi áll az erőszakos támadások számának durva növekedése mögött. Az elnök konkrétan azután hirdette ki a szükségállapotot, miután meghallgatta egy volt Ebola-beteg beszámolóját, akit megerőszakoltak.

Az életfogytiglani börtönbüntetés bevezetése mellett felállítanak egy rendőri erőt is, amelynek kifejezetten az lesz a feladata, hogy a kivizsgálja a nemi erőszakkal kapcsolatos ügyeket. Különbíróságokat is felállítanak, hogy az ügyeket minél gyorsabban tárgyalni tudják. Az elnöknek a szükségállapot bevezetésével nem kell a parlament jóváhagyása ezekhez az intézkedésekhez.

A BBC szerint az afrikai országban akkor kezdett a közvélemény is kiemelten foglalkozni a nemi erőszak kérdésével, miután nyilvánosságra került több olyan eset is, amelyeknél kislányok voltak az áldozatok. Egy ötéves kislány például részben lebénult, amikor megerőszakolta a saját nagybátyja. Helyi aktivisták szerint a hatóságok csak kevés esetben emeltek vádat és olyan eset is előfordult, hogy

valaki csupán egy év börtönbüntetés kapott egy gyerek megerőszakolásáért.

Egy nőkből álló helyi ügyvédcsoport vezetője szerint a szükségállapot bevezetése “fény az alagút végén”. (BBC)