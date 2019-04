A rendőrség elutasította a nyomozást a Junckeres plakátok ügyében

Szél Bernadett független országgyűlési képviselő még február végén tett feljelentést a kormány Junckeres-Sorosos kampánya miatt, amiben az utcai óriásplakátokon Soros György és Jean-Claude Juncker az Európai Bizottság elnöke volt látható, mellettük pedig a felirat annyit állított

„Önnek is joga van tudni, mire készül Brüsszel!”

Szél szerint ezek a plakátok semmilyen közérdekű dologról sem tájékoztatják a polgárokat, csak a kormányzó Fidesz politikai érdekeit szolgálják. Hogy a a plakátoknak van-e konkrét, szükséges és célszerű tájékoztatási funkciója, azért fontos, mert a magyar törvények szerint politikai reklámokat csak kampányidőszakban lehet futtatni. Ezt a törvényt a Fidesz évek óta rendszeresen megkerüli, és a saját politikai üzeneteit közpénzen, "tájékoztatási kampányként" juttatja el a polgárokhoz, míg más politikai szervezeteknek erre nincs lehetősége.

A magyar kormány februárban kezdett, EU-ellenes plakátkampánya.

A mostani eset két dologban különbözik az eddigiektől. Egyrészt március elején Szijjártó Péter külügyminiszter egy BBC-s interjúban véletlenül elismerte, hogy a plakátok már az EP választási kampány részét képezik, de egy német lapinterjúban ilyesmiről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök is. A másik fontos különbség a korábbi kampányokhoz képest, hogy ezeket a plakátokat nagyon hamar leszedték, ugyanis Juncker bizottsági elnök megtámadásából politikai botrány lett Európában és az Európai Néppártban, aminek a Fidesz is a tagja, és aminek eredményeként a Fidesz tagságát fel is függesztették a szervezetben.



A rendőrség viszont elutasította Szél feljelentését a plakátok miatt, szerintük ugyanis hiányzik a bűncselekmény gyanúja.

Láthatóan nem akarják, hogy a kormány számára roppant kínosan elsült plakátkampány továbbra is téma legyen a nyilvánosság számára, gyorsan le akarják zárni az egészet

- írta a 444-nek Szél.

Szél két dolgot vetett fel: egyrészt, hogy hivatali visszaélés másrészt, hogy hűtlen kezelés történt. A kormánypártok jogtalan előnyhöz jutottak a plakátokkal és kár érte az államot a kampányra költött pénzzel, miközben az állampolgárokat valójában semmiről sem informálták. Az elutasító határozatból úgy tűnik, hogy a rendőség semmilyen iratot sem kért be a kampányokat szervező Rogán-minisztériumból, onnan senkit sem hallgattak meg. Szél szerint így komolytalan a nyomozás:

„A rendőrségnek kutya kötelessége lett volna megvizsgálni, hogy tájékoztató kampányról van-e szó, ugyanis ezen áll vagy bukik az, hogy jogszerűen kampányolt-e a kormány. A kormány nemcsak tiltott pártkampányt folytatott közpénzből, de durván sértette a pártok közti esélyegyenlőséget is.”



A rendőrség elutasító határozatából is jól látszik, hogy intézményesültek állami szinten a kifejezetten a Fidesz politikai érdekinek előmozdítására alkotott szabályok.

A plakátkampány miatt a DK a Nemzeti Választási Bizottsághoz fordult, de ők elutasították a beadványt, mondván hogy kampányidőszakon kívül nem illetékesek;

A Mérték Médiaelemző, most ötödik alkalommal kérte a Médiahatóságot, hogy foglaljon állást a kampányidőszakon kívüli, valójában politikai reklámok ügyében. Polyák Gábor, a Mérték vezetője a 444-nek azt mondta, egy alkalommal, 2014-ben, amikor egy kormányzati kampány a televíziós reklámblokkban futott, nem pedig társadalmi célú hirdetésként, akkor szabott ki bírságot az NMHH, de olyan még nem fordult elő, hogy a médiahatóságnak a társadalmi célú hirdetésként jelölt kormányzati reklámmal problémája lett volna.

Szél eredetileg olt Péter legfőbb ügyészhez fordult a junckeres plakátok miatt, ő továbbította a feljelentést a rendőrségnek, ahol most elutasították a nyomozást. Indoklásként lényegében csak annyit írtak, hogy nem merült fel olyan adat, ami arra utalna, hogy bárki kötelezettségszegést követett volna el, hogy jogtalan előnyt szerezzen, vagy vagyoni hátrányt okozott volna a magyar államnak.

Szél a 444-nek azt mondta, hogy panaszt tesz a rendőrség döntése ellen, és betekintést kér a nyomozás irataiba.