A szlovák elnök megvétózta a magyar himnusz eléneklését tiltó törvényt

Andrej Kiska köztársasági elnök megvétózta az állami jelképekről szóló törvényt - számolt be róla az Új Szó. A hamarosan leköszönő Kiska visszküldte tárgyalásra a tövényt a parlamentbe, az irodájára arról tájékoztatott, hogy az elnök a törvény meghatározását a jogbiztonság és ezáltal a jogállamiság elveivel összeegyeztethetetlennek tartja.



Andrej Kiska Fotó: KENZO TRIBOUILLARD

Ez az az a törvény, amely kimondja, hogy Szlovákiában tilos lesz elénekelni más nemzetek himnuszát, ha csak az adott ország hivatalos delegációja nincs jelen.

A törvény elsősorban az országban élő magyar kisebbség ellen irányul, még tavaly ősszel, egy hokicsapat-logó körüli botrányból indult a kezdeményezés. A törvénymódosítás május 15-én lépne életbe, és 7000 euróig (2,2 millió forintig) terjedő pénzbírsággal fenyegeti a külföldi himnuszok szabálytalan éneklőit. A jogszabály bevezetését a szlovák parlamentben a szlovák-magyar párt, a HID-Most képviselői is megszavazták, emiatt később többen is bocsánatot kértek, és ketten kilátásba helyezték a lemondásukat is, ha nem sikerül visszavonatni a törvényt.